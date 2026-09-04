Los tres CEOs más influyentes de América Latina son argentinos y lideran el ranking regional

El talento gerencial y la capacidad de innovación del empresariado argentino volvieron a acaparar la atención regional. Un nuevo informe económico posicionó a la Argentina en el centro de la escena corporativa de América Latina al consagrar a tres ejecutivos locales en los primeros puestos del podio de los CEOs más influyentes.
El listado global, elaborado a partir del análisis de datos e inteligencia artificial, ubicó en la primera posición a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá. Detrás de él se consolidaron Martín Migoya, cofundador de Globant, en el segundo lugar, y Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, completando el podio en la tercera colocación.
Fuerte presencia y protagonismo en el Top 100
Más allá del dominio absoluto de los tres primeros lugares, el informe destacó el peso específico que mantiene el país dentro del ecosistema de negocios de la región.
La Argentina logró colar un total de 20 representantes entre los 100 líderes más influyentes, posicionándose como el segundo país con mayor presencia global en el ranking, solo por detrás de Brasil.
Dentro de este selecto grupo de ejecutivos argentinos destacados, también sobresalió la performance de Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, quien escaló con fuerza hasta el sexto puesto general de la región tras avanzar más de treinta posiciones respecto al relevamiento anterior.
Claves del liderazgo regional
El informe subraya que el posicionamiento de los referentes argentinos responde de manera directa al fuerte impulso de la industria tecnológica, la expansión del sector fintech, el comercio electrónico y la transformación digital de las empresas.
Empresas como Mercado Libre —que además se consolidó como la compañía más influyente de Latinoamérica—, Globant y Ualá continúan marcando el pulso de la economía regional, exportando innovación y servicios desde el Cono Sur hacia el resto del continente y consolidando una verdadera "fábrica" de líderes corporativos de alta valoración internacional