Los tres CEOs más influyentes de América Latina son argentinos y lideran el ranking regional

El último relevamiento de Thought Leaders 100 América Latina ubicó a ejecutivos de la talla de Pierpaolo Barbieri, Martín Migoya y Marcos Galperin en la cima de la influencia corporativa. El país posicionó a 20 representantes entre los cien líderes más destacados.

Los CEOs más influyentes de América Latina son argentinos Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, en el podio.

El talento gerencial y la capacidad de innovación del empresariado argentino volvieron a acaparar la atención regional. Un nuevo informe económico posicionó a la Argentina en el centro de la escena corporativa de América Latina al consagrar a tres ejecutivos locales en los primeros puestos del podio de los CEOs más influyentes.

El listado global, elaborado a partir del análisis de datos e inteligencia artificial, ubicó en la primera posición a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá. Detrás de él se consolidaron Martín Migoya, cofundador de Globant, en el segundo lugar, y Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, completando el podio en la tercera colocación.

Fuerte presencia y protagonismo en el Top 100 Más allá del dominio absoluto de los tres primeros lugares, el informe destacó el peso específico que mantiene el país dentro del ecosistema de negocios de la región.

La Argentina logró colar un total de 20 representantes entre los 100 líderes más influyentes, posicionándose como el segundo país con mayor presencia global en el ranking, solo por detrás de Brasil.

Dentro de este selecto grupo de ejecutivos argentinos destacados, también sobresalió la performance de Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, quien escaló con fuerza hasta el sexto puesto general de la región tras avanzar más de treinta posiciones respecto al relevamiento anterior.