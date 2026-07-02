    • 2 de julio de 2026 - 21:41

    Atentado en Mónaco: ahora dicen que la autora es una 007 ucraniana disfrazada de hombre

    La explosión dejó tres heridos graves, dos adultos y un adolescente de 13 años. Afirman que sigue prófuga pero que no se encontraría en Francia.

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    A cuatro días del inédito atentado en el principado de Mónaco contra un millonario oriundo de Ucrania, los investigadores lograron determinar que el ataque habría sido obra de una mujer, de alrededor de 30 años, de nacionalidad ucraniana pero residente en Alemania. Sin embargo, hasta este jueves no pudieron detenerla.

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    Al menos así lo señalaron fuentes de la investigación al canal BFM TV, de acuerdo a lo reportado por agencias internacionales, y señalaron que la autora del atentado fue localizada en Europa, pero ya fuera de la jurisdicción de Mónaco y Francia.

    En ese marco, señalaron que a pedido de la justicia de Mónaco se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional para poder arrestar a la atacante.

    Además, destacaron que la fugitiva tiene unos 30 años y "es capaz de disfrazarse para hacerse pasar por hombre".

    Mientras la fiscalía sigue adelante con la investigación para determinar los motivos del ataque, en las últimas horas se supo que el objetivo del atentado fue el magnate inmobiliario Vadym Yermolaiev, de 58 años y oriundo de la localidad de Dnipro, en el sureste de Ucrania.

    Yermolaiev, según la CNN en base a fuentes de Ucrania, es un miembro destacado de la comunidad judía que en 2019 renunció a su ciudadanía ucraniana, adoptó la nacionalidad de Chipre y se mudó al principado de Mónaco junto a su familia.

    Este lunes, tras el atentado, una mujer perdió las piernas y un adolescente que sería hijo de esta quedó internado en grave estado por las lesiones que sufrió.

    Si bien en principio la prensa estimó que la mujer herida era la esposa del magnate, la versión fue descartada por esta última cuando se comunicó el martes con la radio Suspilne, una emisora estatal de Ucrania, para confirmar que no estaba en Mónaco el día del ataque.

    Mientras avanzan las investigaciones también comenzó a circular información en la prensa sobre los antecedentes delictivos de uno de los hijos de Yermolaiev, Artur, quien fue condenado a cinco años de prisión en Estonia tras ser arrestado en Chipre por organizar una estafa millonaria en países europeos con falsas inversiones por más de cien millones de dólares.

    El atentado sacudió la tranquilidad y seguridad del lujoso principado dado que se trató de un ataque inédito en la historia de ese estado famoso por no cobrar impuestos sobre el patrimonio o las ganancias de las personas.

    En ese sentido, el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand, había llegado a pensar que se trató de un atentado y luego aclaró: "Que yo sepa, es la primera vez en la historia que se produce un acto de este tipo en el principado".

    Incluso el ataque movilizó a los príncipes Alberto y Charlene que emitieron un comunicado para deplorar "el crimen atroz" perpetrado con el ataque del lunes 29 de junio

    Los príncipes también hicieron un reconocimiento a los policías y bomberos que trabajaron tras el atentado y visitaron la comandancia donde se siguen las investigaciones y la vigilancia de cámaras de seguridad, en cooperación con las autoridades francesas para localizar al atacante.

    "Queremos destacar el trabajo notable de la fuerza pública y la seguridad pública, que garantiza el manejo de la situación con rigor y serenidad, para la asistencia rápida de las víctimas y los lugares", escribió Alberto Grimaldi en un comunicado oficial.

    Y, remarcó que "todos los servicios del Estado concernidos están actualmente movilizados, en cooperación con las autoridades francesas" para "dilucidar las circunstancias de este drama e identificar a todos los responsables" del ataque.

    "La seguridad de nuestra comunidad para siempre es una prioridad", aseveró el príncipe, hijo de los fallecidos Rainiero de Mónaco y Grace Kelly.

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