    • 2 de julio de 2026 - 12:05

    Quiénes son los escaladores que burlaron la seguridad del Empire State y ahora enfrentan 8 cargos penales

    La pareja de escaladores urbanos fue detenida tras llegar ilegalmente a la antena del emblemático rascacielos de Nueva York.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos personas escalaron de manera ilegal la antena del Empire State Building, en Nueva York, donde desplegaron una pancarta con un mensaje en favor de la paz y protagonizaron una escena que incluyó una propuesta de matrimonio en plena altura.

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    El hecho ocurrió el miércoles 1 de julio de 2026, cuando los escaladores lograron acceder a sectores restringidos del edificio hasta alcanzar la parte superior de la estructura, a más de 440 metros de altura. Allí permanecieron por algunos minutos antes de ser detenidos por efectivos policiales sin que se registraran heridos.

    Durante la acción, que fue difundida en redes sociales, la pareja exhibió un mensaje que decía: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”, y uno de ellos le propuso matrimonio al otro en una plataforma intermedia de la estructura, según informaron fuentes del caso.

    Tras el operativo del NYPD, ambos fueron arrestados y acusados de múltiples delitos, entre ellos allanamiento agravado, puesta en peligro imprudente, daño criminal, manipulación de seguridad y otras infracciones, sumando un total de ocho cargos penales, de acuerdo con la investigación.

    La pareja, identificada como escaladores de rooftopping con trayectoria internacional y conocidos por su participación en producciones audiovisuales, había documentado la maniobra en redes sociales.

    El caso generó fuerte repercusión en Nueva York no solo por la violación del perímetro de seguridad de uno de los edificios más emblemáticos del mundo, sino también por la exposición del riesgo extremo en pleno centro de Manhattan.

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