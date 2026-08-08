Sorpresa en la Costa Atlántica: emergió una llamativa isla frente al faro de Punta Mogotes

Un curioso y sorprendente fenómeno geológico captó la atención de especialistas, vecinos y turistas en la Costa Atlántica bonaerense.

En las últimas horas, emergió una llamativa isla de arena justo frente a la zona del emblemático faro de Punta Mogotes, en Mar del Plata. La aparición de esta formación llamó la atención de quienes transitaban por la costa, generando interrogantes sobre las causas naturales que propiciaron su surgimiento repentino a pocos metros de la orilla.

Qué dicen los especialistas sobre el fenómeno De acuerdo con las primeras observaciones de geólogos y guardavidas de la zona, este tipo de formaciones responde a una combinación de factores hidrodinámicos y climáticos propios de la dinámica costera.

Acumulación de sedimentos: El movimiento constante de las corrientes marinas y los fuertes vientos registrados en la región favorecieron el depósito masivo de arena en un banco poco profundo.

Bajamar pronunciada: Las condiciones de la marea jugaron un papel clave para que la estructura quedara completamente al descubierto, haciéndose visible a simple vista desde la costa.

La nueva "isla" se convirtió rápidamente en un atractivo visual para los curiosos que se acercaron a fotografiar el paisaje atípico frente a las playas del sur marplatense.