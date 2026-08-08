    • 8 de agosto de 2026 - 14:29

    Confirmaron que liberarán bajo fianza a la argentina detenida por ICE cuando viajaba a ver a la Selección

    Iliana Noeli Lick, de 30 años, podrá recuperar la libertad luego de que un juez de Estados Unidos fijara una fianza de US$10.000. La joven lleva casi un mes detenida desde que fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia cuando se disponía a viajar a Kansas City para presenciar un partido de Argentina en el Mundial.

    Liberarán bajo fianza a la argentina detenida por ICE durante el Mundial

    Liberarán bajo fianza a la argentina detenida por ICE durante el Mundial

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de casi un mes bajo custodia migratoria, Iliana Noeli Lick recibió una resolución favorable de la Justicia estadounidense. Un juez le concedió la libertad bajo fianza y estableció un monto de US$10.000, mientras continúa abierto el proceso por su situación migratoria en Estados Unidos.

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    La decisión fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien aclaró que la argentina todavía no salió del centro de detención. Antes deberán completarse distintos procedimientos administrativos y logísticos vinculados con el pago y procesamiento de la fianza.

    La resolución representa, de todos modos, un cambio importante en el caso: Lick podrá esperar en libertad mientras se define su situación migratoria, en lugar de permanecer detenida durante todo el proceso.

    La detuvieron cuando viajaba para ver a Argentina en el Mundial

    El caso comenzó el 11 de julio, cerca de las 7 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Lick tenía previsto tomar un vuelo doméstico hacia Kansas City, donde iba a acompañar a unos amigos para ver a la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

    Sin embargo, nunca llegó a abordar el avión. Al presentar su documentación fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

    Lick, oriunda de Buenos Aires y de 30 años, trabaja como niñera en Filadelfia. Su pareja aseguró que no posee antecedentes penales y que nunca había incumplido una audiencia relacionada con su situación migratoria.

    Qué argumentan las autoridades de Estados Unidos

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la argentina ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de turista, pero permaneció en el país más allá del período autorizado. Las autoridades remarcaron además que contar con un permiso de trabajo o con solicitudes migratorias pendientes no implica automáticamente tener un estatus migratorio legal.

    Por su parte, la defensa señala que Lick había iniciado trámites para modificar su estatus migratorio y regularizar su residencia, además de gestionar autorización para trabajar. Es justamente esa situación la que continuará discutiéndose después de su liberación.

    Pasó por varios centros de detención

    Desde su arresto, Lick fue trasladada por diferentes instalaciones migratorias de Estados Unidos. Según relató su familia, pasó por centros de Pensilvania, Luisiana y Texas, hasta quedar alojada finalmente en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México.

    Su entorno también inició una campaña para afrontar los costos legales y lograr su liberación. La colecta organizada en GoFundMe había superado los US$18.500, de acuerdo con la información publicada antes de conocerse la decisión judicial.

    Ahora, la prioridad de la familia es completar los trámites para hacer efectiva la fianza de US$10.000. La liberación no cierra el expediente ni define si podrá permanecer definitivamente en Estados Unidos: el proceso migratorio continuará una vez que salga del centro de detención.

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