San Juan incorporará baterías de litio para almacenar energía solar: será el primer sistema BESS de gran escala en la provincia

Los fondos de un fideicomiso minero tendrán un destino inédito en San Juan: financiarán la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de litio (BESS) asociado a un parque solar . La tecnología permitirá guardar parte de la electricidad generada durante el día y utilizarla cuando sea necesario, incluso durante la noche o en momentos de mayor demanda.

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La obra forma parte del Parque Solar Híbrido Comunitario Iglesia, que será ejecutado por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y financiado íntegramente con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI-Veladero. La inversión estimada asciende a $18.614 millones.

El proyecto no contempla una fábrica de baterías de litio. Lo novedoso es que el propio parque solar contará con un sistema BESS, es decir, una infraestructura de almacenamiento energético mediante baterías.

Hasta ahora, San Juan cuenta con parques solares basados en la generación mediante paneles fotovoltaicos. En el caso de Iglesia, la diferencia estará en que la energía producida podrá almacenarse y quedar disponible para ser utilizada de acuerdo con las necesidades del sistema eléctrico.

El proyecto contempla un parque solar fotovoltaico de 10 MW, acompañado por un sistema BESS con una capacidad de almacenamiento de 30 MWh.

El sistema estará compuesto por seis contenedores equipados con baterías de litio hierro fosfato (LFP), una tecnología utilizada en proyectos de almacenamiento de gran escala por sus características de seguridad, estabilidad y durabilidad.

Durante las horas de mayor radiación solar, los paneles generarán electricidad y una parte de esa energía podrá ser almacenada en las baterías. Luego, cuando la generación solar disminuya o aumente la demanda, la energía acumulada podrá ser entregada a la red.

De esta manera, el sistema permitirá aprovechar mejor la generación renovable y darle mayor flexibilidad al suministro eléctrico.

Será una tecnología inédita en San Juan

De acuerdo con la información de EPSE, el proyecto marcará la primera incorporación de un sistema BESS de gran escala en San Juan y también será el primer parque solar híbrido de la provincia, al combinar generación fotovoltaica y almacenamiento energético en una misma infraestructura.

La iniciativa apunta además a fortalecer el abastecimiento eléctrico de Iglesia y funcionará como respaldo para un esquema de beneficios destinado a los usuarios del departamento. La instrumentación de esos beneficios será definida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Así, los recursos generados por la actividad minera tendrán un destino directamente vinculado con la infraestructura energética: San Juan utilizará parte de esos fondos para incorporar una tecnología de almacenamiento que permitirá conservar la energía solar generada durante el día y disponer de ella cuando la red lo necesite.