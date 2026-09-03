    • 3 de septiembre de 2026 - 17:08

    Naturgy San Juan: cómo financiar facturas de luz y pedir un plan de pagos por internet

    La distribuidora de energía eléctrica habilitó la gestión de convenios de pago las 24 horas a través de su Oficina Virtual. Beneficiarios de la Tarifa Social pueden acceder a 12 cuotas sin interés.

    Naturgy
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de agilizar trámites y evitar largas filas en las sucursales, Naturgy San Juan recordó que los usuarios de la provincia pueden consultar deudas y regularizar la factura de luz 100% online. La herramienta digital está disponible las 24 horas y permite refinanciar el servicio eléctrico sin moverse de casa.

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    El sistema contempla la firma de convenios que incluyen un pago inicial y la financiación del saldo restante en cuotas mensuales. La gestión debe realizarla únicamente el titular del suministro o una persona autorizada.

    Beneficio especial para Tarifa Social

    Uno de los puntos clave del servicio digital está destinado a los sectores con menores ingresos. Quienes cuenten con el beneficio de la Tarifa Social en su factura de luz pueden gestionar la refinanciación directamente en la plataforma, accediendo a hasta 12 cuotas fijas sin interés para poner la cuenta al día.

    Paso a paso: cómo tramitar el plan de pagos online

    El trámite se realiza en pocos minutos desde cualquier celular, tablet o computadora:

    Ingreso: acceder a la Oficina Virtual en la web oficial de la distribuidora (naturgysj.com.ar).

    Acceso: iniciar sesión con usuario o registrar el número de cuenta/suministro.

    Consulta de deuda: seleccionar la opción de estado de cuenta para ver los períodos adeudados.

    Convenio: elegir la alternativa de financiación adecuada, abonar el anticipo requerido y confirmar las cuotas.

    Para quienes prefieran la atención tradicional o no tengan acceso a medios digitales, la empresa aclaró que las gestiones presenciales se mantienen activas en las oficinas comerciales, solicitando un turno previo desde la propia web.

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