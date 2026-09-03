    • 3 de septiembre de 2026 - 16:53

    Vacuna triple viral: la provincia insiste en revisar libretas y aplicar refuerzos

    El Ministerio de Salud recordó la importancia de completar el esquema contra sarampión, rubéola y paperas. Exigen verificar las dosis según la edad para evitar la transmisión escolar y familiar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud de San Juan emitió una recomendación dirigida a las familias sanjuaninas para revisar las libretas sanitarias y completar el esquema obligatorio de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas). Desde la cartera sanitaria advirtieron que la vacunación en tiempo y forma es fundamental para reducir riesgos de contagio en ámbitos de contacto estrecho como escuelas, jardines y el hogar.

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    Especialistas del área remarcaron que la vacuna triple viral es segura, gratuita y altamente eficaz, pero requiere indefectiblemente de dos dosis para garantizar una protección biológica completa e inmunizar a la comunidad ante posibles brotes.

    Cuándo corresponden las dosis y refuerzos

    De acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación y la actualización de esquemas aplicados por el personal de salud:

    Primera dosis: se coloca a los 12 meses de vida.

    Segunda dosis (refuerzo): aplicada entre los 15 y 18 meses de edad (o a los 5 años en las cohortes previas al cambio de esquema).

    Personas mayores de 5 años y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de componentes contra sarampión y rubéola aplicadas después del primer año de vida, o certificar serología positiva.

    Personal de salud: es obligatorio contar con dos dosis registradas o análisis serológicos confirmatorios.

    Dónde vacunarse y consultar

    Las dosis del calendario oficial se encuentran disponibles sin costo en todos los centros de salud (CAPS), vacunas de hospitales periféricos y en el Vacunatorio Central de la provincia. Ante cualquier duda o esquema incompleto, Salud recomienda acudir con el carnet de vacunación o consultar previamente con el pediatra de cabecera.

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