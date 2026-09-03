San Juan invita a sumarse al debate sobre el futuro de los residuos: cómo inscribirse al workshop nacional

San Juan será escenario la próxima semana de un encuentro que buscará transformar una problemática ambiental en una oportunidad productiva. Los días 9 y 10 de septiembre se realizará el Workshop Estratégico REFRES , una propuesta nacional que analizará cómo aprovechar residuos urbanos, agroindustriales y vinculados a actividades extractivas para convertirlos en nuevos recursos.

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La actividad se desarrollará en el Centro Cívico y estará abierta a investigadores, profesionales, representantes de empresas, organismos públicos, instituciones académicas y personas vinculadas con la economía circular y el desarrollo sustentable.

Uno de los puntos centrales es que ya están habilitadas las inscripciones y existen dos modalidades de participación: asistir a las disertaciones o incorporarse a las mesas de trabajo en las que se discutirán propuestas y posibles soluciones.

Quienes quieran participar de las exposiciones pueden anotarse a través del formulario de “Inscripción para disertaciones Workshop” , mientras que quienes busquen integrarse a las instancias de intercambio deberán completar el formulario de “Inscripción mesas de trabajo Workshop” .

Inscripción para las mesas de trabajo: Formulario de inscripción

Qué se debatirá durante las dos jornadas

REFRES significa “Rediseñando el futuro de los residuos” y propone reunir en una misma mesa al conocimiento científico, el Estado y el sector productivo.

El eje estará puesto en estudiar qué nuevos usos pueden encontrarse para materiales que habitualmente son considerados descartes. Entre ellos aparecen residuos agrícolas y agroalimentarios, restos de cosechas, orujos, bagazos, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y materiales vinculados con actividades mineras e hidrocarburíferas.

El objetivo es avanzar hacia soluciones que permitan obtener energía renovable, nuevos materiales, compuestos de valor agregado e incluso productos derivados de residuos agroindustriales.

La propuesta adquiere especial interés para San Juan por la propia matriz económica de la provincia. La minería y la agroindustria generan distintos tipos de residuos que, mediante nuevas tecnologías, podrían comenzar a tener una segunda vida productiva.

Ciencia, producción y ambiente en una misma mesa

El workshop es impulsado por el CONICET, la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y su Departamento de Ingeniería Química, y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Además de las exposiciones, las mesas de trabajo buscarán generar un intercambio más directo entre investigadores, organismos gubernamentales, empresas y actores vinculados al financiamiento.

El desafío será pasar de la discusión teórica a proyectos aplicables: qué residuos existen, qué tecnología se necesita para aprovecharlos, qué oportunidades económicas pueden generar y cómo financiar esas soluciones.

Las actividades se llevarán adelante en los salones Eloy Próspero Camus y Cruce Sanmartiniano de los Andes, dentro del Centro Cívico.

La convocatoria busca que San Juan no sólo sea sede del encuentro, sino también protagonista de una discusión cada vez más relevante para el desarrollo productivo: cómo dejar de pensar los residuos como el final de un proceso y comenzar a verlos como el inicio de uno nuevo.