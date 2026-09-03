De las aulas a la producción: casi 700 escuelas de San Juan mostraron más de 1.300 proyectos

El Día de la Industria tuvo este año una celebración diferente en San Juan. En lugar de quedar limitado a fábricas, empresas o cifras económicas, la producción llegó directamente a las aulas: cerca de 700 escuelas de toda la provincia presentaron 1.312 proyectos creados por sus estudiantes , en una jornada que buscó conectar educación, creatividad y futuro laboral.

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La iniciativa, denominada “San Juan Produce Saberes” , alcanzó a establecimientos de distintos niveles y modalidades y convirtió a los alumnos en protagonistas. Cada institución abrió sus puertas para mostrar experiencias desarrolladas durante el ciclo lectivo, con trabajos relacionados con la producción y con los desafíos económicos y sociales que atraviesa la provincia.

La propuesta también funcionó como una suerte de renovación de la tradicional Feria de Ciencias . La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que la intención es adaptarla a una escuela en transformación, donde investigar, experimentar y encontrar respuestas a problemas concretos tengan cada vez mayor protagonismo.

Uno de los ejes centrales fue el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) . El esquema propone que una inquietud surgida dentro del aula pueda transformarse en una investigación en la que se combinen distintas materias y conocimientos.

Cerca de 700 escuelas sanjuaninas presentaron 1.312 proyectos creados por estudiantes en el marco del Día de la Industria.

Así, matemática, lengua, ciencias y tecnología dejan de aparecer necesariamente como compartimentos separados y pueden confluir alrededor de un mismo problema.

“Nuestros estudiantes no son los mismos, nuestras escuelas no son las mismas y tenemos que trabajar en torno a ello”, sostuvo Fuentes al explicar el enfoque que Educación busca profundizar.

Pero la mirada va más allá de la experimentación escolar. Entre los contenidos aparecen también la alfabetización digital, educación financiera y herramientas vinculadas con el mundo productivo y laboral, en momentos en que San Juan proyecta cambios importantes en su matriz económica.

La minería aparece necesariamente en ese horizonte. Desde Educación señalaron que el objetivo es preparar a los estudiantes para comprender las nuevas demandas y capacidades que requerirá el mercado laboral, sin que ello implique necesariamente crear una orientación secundaria específica para cada actividad económica.

“Estamos preparando a los chicos para el mundo del trabajo: investigan, ven cómo se pone de manifiesto una necesidad”, explicó la ministra.

Una muestra desplegada por toda la provincia

La dimensión de la iniciativa fue uno de sus aspectos más destacados. 690 establecimientos participaron de la propuesta y los 1.312 trabajos fueron exhibidos en sus propias comunidades educativas, durante dos turnos.

La idea fue que las familias también pudieran ingresar a las escuelas y conocer de primera mano qué estaban produciendo los estudiantes y, principalmente, que fueran los propios chicos quienes explicaran cómo habían desarrollado cada proyecto.

Eso agregó otro componente al aprendizaje: defender una idea, comunicarla y explicar frente a otras personas cómo funciona.

La jornada trascendió además las paredes de las escuelas. Desde el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación se realizó una transmisión en vivo y cerca de 40 establecimientos por turno se incorporaron con conexiones propias para mostrar sus proyectos y experiencias desde distintos puntos de San Juan.

De esta manera, la conmemoración del Día de la Industria terminó funcionando también como una enorme vidriera del trabajo que se realiza puertas adentro de las aulas.

En una provincia que empieza a discutir qué trabajadores, técnicos y profesionales necesitará para acompañar el crecimiento de sectores como minería, tecnología y otras actividades productivas, los proyectos escolares dejaron un mensaje particular: parte de esa preparación para el San Juan que viene ya está comenzando mucho antes de ingresar a una universidad o buscar el primer empleo.