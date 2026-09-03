San Juan cuenta con un Manual de Buenas Prácticas de actuación conjunta entre abogados y Fuerzas de Seguridad

En busca de fortalecer las garantías institucionales y la optimización del servicio de justicia, la Secretaría de Seguridad y el Foro de Abogados presentaron el Manual de Buenas Prácticas . Este documento inédito surge del trabajo articulado entre la Secretaría, la Policía de San Juan , el Servicio Penitenciario Provincial y la entidad que nuclea a los letrados sanjuaninos.

La nueva herramienta busca establecer criterios claros de actuación, agilizar y transparentar los canales formales de comunicación y afianzar la coordinación operativa en el día a día. De esta manera, las partes intervinientes procuran ordenar procedimientos habituales para responder de forma eficiente y ordenada en las distintas instancias de intervención diaria.

El objetivo principal de la iniciativa es brindar pautas operativas precisas que guíen la relación entre los letrados y los efectivos de las distintas fuerzas en el desarrollo de sus tareas. A través de este manual, se definen mecanismos concretos de intervención para abordar cada escenario con la mayor previsibilidad y claridad posible, garantizando siempre el debido respeto por las funciones, límites y responsabilidades que competen a cada ámbito.

La redacción y elaboración integral del texto estuvo a cargo de una comisión técnica multidisciplinaria con representación directa de cada sector involucrado:

Durante el acto oficial, el Secretario de Seguridad remarcó el origen y el valor estratégico de la medida. En su discurso, el funcionario recordó que "en junio se tomó la decisión de c onformar la comisión para trabajar en un manual , y luego de eso se desarrolló este manual que se pondrá en práctica y que es beneficioso para la abogacía y Fuerzas de Seguridad".

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de fijar reglas claras para dinamizar el trabajo cotidiano entre ambas partes. "Fue necesario plasmar en conceptos básicos, transparencia para fortalecer el vínculo en el trabajo", señaló, concluyendo que "estos son hechos concretos que surgen del compromiso y del diálogo entre las instituciones".

El respaldo del Foro de Abogados y el valor normativo

Por su parte, José Salinas valoró la trascendencia de esta herramienta colectiva para el ejercicio del derecho en la provincia. "Es un día importante para la abogacía y celebramos esto, ya que no son normas administrativas sino normas de respeto entre la abogacía y Fuerzas de Seguridad", destacó durante la presentación.

El representante gremial definió la jornada como un hito institucional sin antecedentes cercanos: "Con esto ratificamos nuestro compromiso con garantías institucionales; este es un manual amplio que escuchó a todos los sectores y es algo histórico".

Entrega de ejemplares y la visión del Gobierno provincial

Como parte del cierre del encuentro, las autoridades hicieron entrega de los primeros ejemplares impresos del Manual de Buenas Prácticas a los representantes directos de las instituciones partícipes. La iniciativa formaliza la creación de un canal de intercambio continuo entre el sistema de seguridad y el ámbito jurídico, aportando herramientas prácticas para fortalecer la actuación coordinada en el campo operativo.

Con este hito, el Gobierno de San Juan reafirma su política institucional centrada en el diálogo y la articulación entre organismos del Estado y la sociedad civil. El desarrollo de normativas compartidas busca dotar al sistema público de mayor seguridad jurídica, ofreciendo reglas de juego transparentes para los profesionales y garantizando un servicio más eficaz para responder a las demandas de toda la comunidad.