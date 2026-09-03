    • 3 de septiembre de 2026 - 17:49

    San Juan registra problemas con las cargas de SUBE: cómo acreditar un saldo pendiente

    Una falla en los servicios de telecomunicaciones afecta la acreditación de cargas electrónicas de SUBE. El servicio se normalizará progresivamente.

    Tarjeta SUBE.
    Tarjeta SUBE.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Usuarios de la tarjeta SUBE pueden encontrarse con dificultades para acreditar las cargas realizadas durante este jueves en San Juan. Desde el Ministerio de Gobierno informaron que el inconveniente se debe a una falla en los servicios de telecomunicaciones, ajena al Gobierno provincial.

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    Según comunicaron desde SUBE/Nación Servicios, organismo responsable del funcionamiento del sistema, el servicio de acreditación comenzará a normalizarse progresivamente a lo largo de la jornada.

    Cómo acreditar una carga pendiente

    Quienes hayan realizado una carga electrónica y todavía no la tengan disponible en su tarjeta podrán acreditarla mediante distintas alternativas, dependiendo de los servicios disponibles en cada zona.

    Una de las opciones es utilizar la App SUBE, siempre que se cuente con un celular Android 6 o superior que tenga tecnología NFC.

    También se puede utilizar el sistema Carga a Bordo, disponible en las localidades donde se encuentra habilitado, o recurrir a las Terminales Automáticas SUBE.

    Desde el Gobierno de San Juan recomendaron utilizar estas alternativas mientras avanza el restablecimiento del servicio y se normaliza la acreditación de las cargas electrónicas.

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