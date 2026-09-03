Despliegan preventores para erradicar a los "trapitos" del centro de Villa Krause

En respuesta a las insistentes quejas de los vecinos y clientes que frecuentan el centro comercial de Villa Krause, la Municipalidad de Rawson puso en marcha un plan de ordenamiento urbano que le puso freno al accionar de los cuidacoches o "trapitos". El operativo ya comenzó a aplicarse en la plaza central y en las arterias con mayor movimiento, como calle España, República del Líbano, Santa Rosa y el Boulevard Sarmiento.

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Para sostener la medida en el tiempo y evitar que los cobros informales continúen, la comuna conformó un cuerpo especial de inspectores y preventores municipales. Estos equipos patrullan de manera permanente las cuadras clave de Villa Krause para disuadir la presencia de cuidacoches y llevar tranquilidad a quienes estacionan en la zona.

El intendente Carlos Munisaga confirmó que la decisión responde al descontento de los conductores, que debían pagar múltiples veces al hacer compras o trámites en el sector. A su vez, el jefe comunal fue tajante respecto al futuro de los cuidacoches: descartó de forma definitiva incorporarlos como empleados de la planta municipal.

Para evitar que la actividad se mude a esquinas aledañas, el municipio puso a disposición de la comunidad una herramienta digital de respuesta rápida:

Asistente virtual "Lito": se trata del canal de atención por WhatsApp de la Municipalidad de Rawson.

Envío de reporte: los vecinos pueden alertar sobre la presencia de un cuidacoche indicando la calle exacta.

Evidencia: la plataforma permite adjuntar fotografías y la ubicación en tiempo real para activar la intervención inmediata de los preventores.

Además, como parte del reordenamiento del tránsito en el corazón de Villa Krause, desde el municipio recordaron que quedó prohibido estacionar en todo el contorno de la plaza central.