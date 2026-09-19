Llega la primavera con calor y viento: anticipan una máxima de 30°C y ráfagas de hasta 69 km/h para este domingo

Con un marcado aumento de la temperatura y condiciones ventosas durante la tarde, los sanjuaninos recibirán la primavera bajo la influencia de ráfagas intensas. El pronóstico extendido anticipa un brusco descenso térmico para los próximos días.

Los sanjuaninos vamos a vivir una jornada dominguera atípica y desafiante para recibir la llegada de la primavera. De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro trepará hasta alcanzar los 30°C de temperatura máxima, en un día que estará marcado fuertemente por la presencia de viento y un marcado contraste térmico hacia el inicio de la semana.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a sentirse desde las primeras horas de la madrugada, momento en el cual se espera una mínima de 16°C bajo un cielo parcialmente nublado y vientos moderados con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que ya podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h. Durante la mañana, el panorama se mantendrá estable con registros cercanos a los 18°C y persistencia de las ráfagas.

Tarde ventosa y máxima exigente El cambio sustancial en las condiciones del tiempo se despachará después del mediodía. El SMN anticipa una tarde plenamente ventosa, donde el calor se hará notar con los 30°arias previstos, mientras que el viento sostenido soplará entre los 32 y 41 km/h.

Sin embargo, el factor principal a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre en este arranque primaveral serán las intensas ráfagas, estimadas entre los 60 y 69 km/h. Hacia la noche, el viento mantendrá su protagonismo aunque con una leve merma en su intensidad: se espera un descenso térmico hasta los 26°C, con vientos de 32 a 41 km/h y ráfagas que descenderán al rango de los 51 a 59 km/h.

Bruscambio térmico y anticipo semanal El alivio térmico llegará de manera abrupta al iniciar la semana hábil. El pronóstico extendido indica que el lunes experimentará un descenso marcado en los registros, con una mínima de 12°C y una máxima que apenas rozará los 22°C.