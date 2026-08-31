Ataque en Times Square: una mujer acuchilló a dos personas y murió tras ser baleada por la Policía

Un violento ataque alteró este lunes la tranquilidad de Times Square , en Nueva York, donde una mujer acuchilló a dos personas y posteriormente murió tras ser baleada por agentes de la Policía. Una de las personas heridas también falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

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El episodio ocurrió cerca de la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida , en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Tras el ataque, el sector fue cerrado al público mientras los investigadores trabajaban en el lugar.

Según informaron medios locales, la mujer se aproximó a un grupo de policías mientras llevaba dos cuchillos en sus manos. Los agentes le ordenaron que arrojara las armas, pero la sospechosa continuó avanzando hacia ellos.

Videos registrados por testigos y publicados en redes sociales muestran parte de la secuencia previa a los disparos.

Uno de los testigos relató al canal PIX11 que los agentes utilizaron primero una pistola Taser para intentar detenerla. Sin embargo, después de que la mujer volviera a amenazar a los policías, recibió dos disparos.

La sospechosa fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Una de las víctimas también murió

Las autoridades confirmaron que durante el ataque fueron agredidas dos personas: un hombre y una mujer. Por el momento, no trascendieron sus identidades ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron atacados.

Una de las víctimas murió como consecuencia de las heridas, mientras que la otra fue trasladada para recibir atención médica.

La mujer señalada como atacante vestía pantalones de jean, una camiseta rosa y un bolso cruzado, de acuerdo con las imágenes difundidas por testigos.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) calificó inicialmente el episodio como un “tiroteo confirmado en el que estuvo involucrado un oficial”.

La investigación continúa para determinar qué motivó el ataque y reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido en uno de los lugares más transitados de Nueva York.