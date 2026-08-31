Turismo y daño ambiental: miles de turistas arrojaron monedas de la suerte en rocas milenarias y provocaron un grave problema

Una postal típica de buena suerte se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades patrimoniales. Tuvieron que retirar más de 10.000 monedas que dañaban formaciones geológicas de gran valor histórico.

Una práctica turística tan repetida como nociva volvió a encender las alarmas a nivel internacional. Lo que para miles de visitantes comenzó como un ritual inofensivo para pedir deseos —arrojar monedas sobre formaciones naturales— derivó en un operativo de emergencia ambiental y patrimonial tras descubrirse el impacto negativo sobre un sitio de rocas milenarias.

La Calzada de los Gigantes, uno de los lugares más conocidos de Irlanda del Norte, recibió durante años algo más que fotos de sus visitantes. Muchos turistas introducían monedas entre las columnas de basalto como un gesto de suerte o cariño. Con el tiempo, esa costumbre comenzó a dejar marcas en las rocas.

Las autoridades del lugar debieron desplegar tareas de limpieza y conservación en las que retiraron más de 10.000 monedas acumuladas, las cuales generaban un desgaste corrosivo sobre la superficie de la piedra debido a la oxidación de los metales, además de alterar el ecosistema del entorno protegido.

El impacto invisible del turismo descontrolado Especialistas en conservación advierten que este tipo de acciones, replicadas masivamente en monumentos y atractivos naturales de todo el mundo, aceleran el deterioro de estructuras geológicas que sobrevivieron durante siglos.