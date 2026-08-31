    • 31 de agosto de 2026 - 20:53

    Turismo y daño ambiental: miles de turistas arrojaron monedas de la suerte en rocas milenarias y provocaron un grave problema

    Una postal típica de buena suerte se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades patrimoniales. Tuvieron que retirar más de 10.000 monedas que dañaban formaciones geológicas de gran valor histórico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una práctica turística tan repetida como nociva volvió a encender las alarmas a nivel internacional. Lo que para miles de visitantes comenzó como un ritual inofensivo para pedir deseos —arrojar monedas sobre formaciones naturales— derivó en un operativo de emergencia ambiental y patrimonial tras descubrirse el impacto negativo sobre un sitio de rocas milenarias.

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    La Calzada de los Gigantes, uno de los lugares más conocidos de Irlanda del Norte, recibió durante años algo más que fotos de sus visitantes. Muchos turistas introducían monedas entre las columnas de basalto como un gesto de suerte o cariño. Con el tiempo, esa costumbre comenzó a dejar marcas en las rocas.

    Las autoridades del lugar debieron desplegar tareas de limpieza y conservación en las que retiraron más de 10.000 monedas acumuladas, las cuales generaban un desgaste corrosivo sobre la superficie de la piedra debido a la oxidación de los metales, además de alterar el ecosistema del entorno protegido.

    El impacto invisible del turismo descontrolado

    Especialistas en conservación advierten que este tipo de acciones, replicadas masivamente en monumentos y atractivos naturales de todo el mundo, aceleran el deterioro de estructuras geológicas que sobrevivieron durante siglos.

    El peso acumulado de los metales, sumado a los compuestos químicos que liberan al entrar en contacto con la humedad ambiental, provoca daños irreversibles en la porosidad y composición de las rocas. Tras el operativo, los administradores del sitio evalúan endurecer las restricciones y colocar señalética de concientización para evitar que la tradicional costumbre vuelva a poner en riesgo el patrimonio natural

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