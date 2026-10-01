Histórico: la CAF aprobó un crédito de USD 160 millones para transformar 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur en autopista

El Directorio de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– aprobó un préstamo de USD 160 millones para San Juan, destinado a financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional. Se trata de la primera operación de crédito de la institución con la provincia y permitirá intervenir cerca de 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40.

Orrego se reunió con Macron en París: "Nuestra provincia tiene oportunidades para quienes quieran invertir y crecer junto a nosotros"

Fallo histórico en Córdoba: condenaron a 8 años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad

El proyecto contempla transformar dos tramos del corredor en una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido, separación física central y control de accesos. La obra busca mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y disminuir los costos asociados al transporte de cargas y pasajeros.

La intervención incluirá intercambiadores a distinto nivel, pasos bajo nivel, colectoras para el tránsito local, banquinas pavimentadas, sistemas de drenaje, señalización e iluminación LED. También se prevé fortalecer las capacidades provinciales para la planificación y gestión de proyectos viales y realizar estudios de logística sobre el corredor.

Desde CAF señalaron que la necesidad de modernizar este sector de la Ruta 40 está vinculada al crecimiento de la actividad productiva sanjuanina. Según los datos difundidos por el organismo, entre 2004 y 2025 la actividad minera creció 379% en el producto provincial, mientras que las exportaciones alcanzaron en 2025 los USD 1.757 millones.

A ese proceso se suman las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el crecimiento de la agroindustria, sectores que incrementaron la demanda sobre la Ruta 40, uno de los principales corredores de conexión de la provincia.

El tramo ubicado al sur de la ciudad de San Juan presenta actualmente sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones consideradas poco seguras, en una vía que concentra el tránsito de camiones, colectivos, transporte público, automóviles y motocicletas.

Impacto en San Juan y Mendoza

De acuerdo con la información difundida por CAF, las obras tendrán un impacto directo sobre cerca de 1,5 millones de personas. En San Juan, alcanzará a habitantes de Sarmiento, Pocito, Rawson y Capital, mientras que en Mendoza beneficiará a Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y Maipú.

Además, alrededor de 900.000 habitantes de otros departamentos de ambas provincias recibirían beneficios indirectos a partir de la mejora en la conectividad.

Durante la ejecución de los trabajos se estima la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos. Una vez terminada la obra, las proyecciones oficiales apuntan a una reducción del 35% en los tiempos de viaje y a un ahorro anual de aproximadamente USD 12 millones en costos de transporte.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la operación permitirá acompañar el proceso productivo de San Juan y sostuvo que la modernización de la Ruta 40 contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir los costos logísticos y fortalecer la integración de la provincia con Chile y los mercados del Pacífico.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá a su cargo la ejecución técnica, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad supervisará las obras.