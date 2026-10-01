Orrego se reunió con Macron en París: "Nuestra provincia tiene oportunidades para quienes quieran invertir y crecer junto a nosotros"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , participó este jueves del encuentro protocolar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron , mantuvo con la delegación argentina en el Palacio del Elíseo, en París. La actividad se desarrolló en el marco de la Argentina Week , una iniciativa destinada a fortalecer vínculos y generar oportunidades de inversión entre Argentina y Europa.

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Tras el encuentro, Orrego puso en valor la posibilidad de representar a la provincia en uno de los escenarios políticos y económicos más importantes de Francia. “ Tener la oportunidad de estar en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron y como parte de la delegación argentina, es una oportunidad muy importante para seguir llevando a San Juan al mundo ”, expresó.

El mandatario sanjuanino remarcó que la provincia cuenta con oportunidades concretas para atraer inversiones y planteó que los vínculos internacionales pueden traducirse en proyectos productivos. “Nuestra provincia tiene muchísimo para ofrecer. Sobre todo, oportunidades concretas para quienes quieran invertir y crecer junto a nosotros”, sostuvo.

En esa línea, Orrego señaló que el objetivo de su participación en la gira es mostrar el potencial de San Juan y buscar que los contactos generados en el exterior se conviertan en nuevas posibilidades para la provincia. “Cada vínculo que construimos y cada puerta que abrimos afuera puede transformarse en más desarrollo, más producción y más trabajo para los sanjuaninos”, afirmó.

La presencia del gobernador en Francia forma parte de la delegación de mandatarios provinciales que acompaña al presidente Javier Milei durante su visita oficial. En paralelo a las actividades protocolares, Orrego mantuvo reuniones con otros gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector privado.

La Argentina Week es organizada por la Embajada Argentina en Francia y tiene entre sus principales objetivos la promoción del país como destino para inversiones. En ese marco, la agenda contempla encuentros vinculados con distintos sectores estratégicos de la economía.

Para San Juan, uno de los puntos centrales estará puesto en las oportunidades vinculadas con la energía y la minería, dos áreas consideradas estratégicas por la administración provincial para atraer capitales y ampliar la matriz productiva.

Este viernes 2 de octubre, Orrego participará como expositor en la mesa plenaria dedicada a Energías y Minería, donde tendrá la posibilidad de presentar ante empresarios e inversores europeos las características y oportunidades de la economía sanjuanina.

La jornada también incluirá mesas sectoriales sobre Economía del Conocimiento y Agroindustria, además de otros espacios de intercambio entre funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. La actividad de la comitiva argentina en París finalizará durante la tarde con un evento cultural de cierre.

La delegación de gobernadores está integrada, además, por Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Jorge Macri, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa.

También participan funcionarios nacionales, entre ellos Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones, Fabián Fernández, Diego Santilli y Santiago Bausili.

Para Orrego, la presencia en París forma parte de la estrategia de posicionar a San Juan en el escenario internacional, especialmente en sectores vinculados con la minería y la energía, con el objetivo de generar nuevos contactos y oportunidades de inversión para la provincia.