Máximo Kirchner, con DIARIO DE CUYO: qué dijo sobre Uñac, la reunión por las PASO y la candidatura de Cristina para el 2027

Máximo Kirchner pasó este jueves por San Juan con una agenda que incluyó una visita a productores en Pocito y después un acto en el PJ provincial. Durante tres horas, el diputado nacional reunió en el Hotel Elenna, en Las Tapias, Albardón, a diputados, senadores y dirigentes de distintas provincias para discutir el futuro del peronismo, las PASO y la estrategia electoral de cara a 2027. El anfitrión del encuentro fue el senador nacional Sergio Uñac.

Máximo Kirchner rompió el silencio tras su demora en San Luis: "Mañana nos vemos en San Juan"

El desembarco peronista nacional que acompañará a Máximo Kirchner en San Juan: diputados, senadores y dirigentes de varias provincias

En un mano a mano con DIARIO DE CUYO, Kirchner defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como mecanismo para resolver las candidaturas y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la posibilidad de eliminarlas. Pero la definición política más contundente llegó cuando fue consultado por la relación con Uñac y la candidatura presidencial del sanjuanino: “Nosotros entendemos que la candidatura es la de Cristina”, afirmó.

Kirchner explicó que La Cámpora comenzó una etapa de recorrida por distintas provincias para tomar contacto directo con dirigentes, militantes y vecinos. “No hay nada mejor que ver las cosas por uno mismo, más allá de la existencia de focus groups que puedan decir esto o aquello”, sostuvo.

Según explicó, ese recorrido busca sacar a la organización de las discusiones más cerradas de la política porteña. “Ese caminar también nos va situando. Nos va alejando de las situaciones más ficticias de la política y nos acerca a las situaciones más reales de la gente” , dijo.

El jefe de la agrupación K aseguró además que la recepción que encontró en las provincias fue positiva y planteó que el peronismo debe construir una propuesta electoral que no esté basada únicamente en la confrontación. “Tratar de ofrecerle a la sociedad una propuesta de cara al año que viene que no tenga que ver con la cancelación o la agresión hacia el otro, sino con una propuesta determinada que hay que llevar adelante para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los argentinos y argentinas, es lo que debemos hacer”, afirmó.

Uno de los temas centrales de la reunión en Albardón fue el mecanismo para definir las candidaturas de cara a 2027. Kirchner sostuvo que el peronismo debe preservar las PASO y advirtió que su eliminación obligaría a encontrar una alternativa para resolver las distintas posiciones dentro del espacio.

“Nosotros entendemos que el mejor instrumento y herramienta son las PASO”, afirmó.

El legislador nacional reconoció que, si el Gobierno logra avanzar con su eliminación, el peronismo tendrá que encontrar otro mecanismo de competencia. “Habrá que encontrar una herramienta que nos permita definir una competencia entre quienes quieran”, señaló.

Kirchner cuestionó que a pocos meses de que debería comenzar el proceso electoral todavía exista incertidumbre sobre la continuidad de las primarias. “Realmente llama la atención que, a 10 meses de cuando tendría que haber PASO, que es en agosto, que es lo que hoy marca la ley, estemos dudando si va a ser así o no”, expresó.

También rechazó que la eliminación de las primarias implique necesariamente una mejora del sistema. “Si viene el Gobierno con algo superador, ¿por qué no? Pero la verdad que no está viniendo con nada”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó también el financiamiento de la actividad partidaria y consideró que el debate sobre las PASO es parte de una discusión más profunda sobre la participación política.

La definición más directa de Kirchner apareció cuando este diario por Sergio Uñac y por el rol que podría tener el sanjuanino dentro de la carrera presidencial hacia 2027.

El diputado, que tiene buenas migas con el exgobernador sanjuanino, evitó pronunciarse en favor de la candidatura presidencial y amplió la respuesta al conjunto de dirigentes peronistas que pretenden competir. “Creo la de todos los compañeros y compañeras que quieren participar”, señaló.

Pero inmediatamente después fijó la posición de su sector: “Nosotros entendemos que la candidatura es la de Cristina”.

Kirchner sostuvo que Cristina sigue siendo, a su entender, una figura con respaldo electoral y cuestionó las condiciones de su detención. “Entendemos que la persona más preparada para este momento de la Argentina y que hay muchos argentinos y argentinas, como vienen mostrando las encuestas en los últimos meses, que es una figura en crecimiento a pesar de su injusta detención”, afirmó.

En ese contexto, planteó que una eventual interna sin la expresidenta dejaría afuera a un sector del electorado. “Una PASO sin Cristina sería un problema para muchos argentinos y argentinas que la quieren votar”, dijo.

Y agregó: “Muchas veces se dice que la proscripción la tiene Cristina. No la tiene: la tienen los que la quieren elegir y son muchos y muchas”.

Durante el mano a mano, Kirchner también habló sobre un tema sensible para San Juan: la legislación sobre tierras. La provincia tiene, por ejemplo, al departamento de Iglesia, con el 25% de la superficie en manos extranjeras.

El diputado cuestionó una reciente decisión de la Corte Suprema y sostuvo que “acaba de dejar sin Ley de Tierras a los argentinos y a las argentinas, a los sanjuaninos y a las sanjuaninas”.

A partir de allí, hizo una advertencia vinculada con la propiedad de las tierras provinciales: “Hoy puede venir cualquier potencia económica, magnate extranjero y hacerse de tierras sanjuaninas a como dé lugar y como quiera”.

Kirchner vinculó esa situación con el discurso del Gobierno nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Al mismo tiempo que es un Gobierno que habla de la soberanía en Malvinas y estamos sin Ley de Tierras”, planteó.

Y remató con una comparación: “Si recuperaron las Malvinas, las Malvinas estarían también sin Ley de Tierras”.

“La casta está fuera, está de joda y Cristina está presa”

El dirigente de La Cámpora también apuntó contra el Gobierno de Milei y retomó uno de los conceptos centrales de la campaña presidencial de 2023.

“Yo creo que la casta está fuera, está de joda y Cristina está presa”, afirmó.

Kirchner sostuvo además que existe una percepción de falta de representación política entre parte de la sociedad y planteó la necesidad de recuperar la participación ciudadana.

“Los argentinos y argentinas, incluso los hijos de muchos de aquellos que vivieron aquella época, entienden que hace 10 años que no hay un dirigente que los proteja”, afirmó.

Sobre el final, hizo un llamado a involucrarse en distintos ámbitos de la vida pública. “Que se metan, que se metan, que se metan en la cooperadora de la escuela, en la cooperadora del hospital, en el partido, que intervengan, que no se alejen de los lugares de decisión”, pidió.

Y concluyó: “Es precisamente lo que el poder quiere, los quiere lejos y decidir cualquier cosa”.