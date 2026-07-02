Caso Lucía Rubiño: Fiscalía había pedido cinco años de prisión por homicidio con dolo eventual para el menor

La Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia Nº 1 confirmó que, durante el juicio por la muerte de Lucía Rubiño, solicitó una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado M. J. N , al considerar acreditado el delito de homicidio con dolo eventual . Sin embargo, el juez resolvió condenarlo por homicidio culposo y le impuso una pena de dos años de prisión condicional, además de la inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena.

Caso Lucía Rubiño: tras dictar sentencia al menor, el juez Toro le dio la mano al papá de la joven y se retiró bajo una lluvia de insultos

"Se me fue la paz, no creo más en nadie", la desgarradora reacción del padre de Lucía Rubiño tras la condena al menor

Así lo informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal de la Niñez y Adolescencia N.º 1, Liliana Marinero, junto a la fiscal Carolina García Torrejón y su equipo de trabajo , tras conocerse el veredicto dictado este miércoles 1 de julio.

El juicio se desarrolló en el edificio de Flagrancia, en el marco de la causa caratulada "C/ M. J. N. S/ Delitos contra las Personas - Homicidio (artículo 79 del Código Penal) en perjuicio de Lucía Rubiño, bajo la conducción del juez del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Eduardo Toro.

En el comunicado, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la prueba incorporada durante el debate permitió acreditar la existencia del delito de homicidio previsto en el artículo 79 del Código Penal bajo la modalidad de dolo eventual.

Según la Fiscalía, las pruebas producidas durante el juicio permitieron concluir que el acusado asumió el riesgo de provocar un resultado fatal con su conducta, razón por la cual, al momento de los alegatos, solicitó al magistrado una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

El fallo del juez

No obstante, el juez Jorge Toro resolvió condenar a M. J. N. por el delito de homicidio culposo, al considerar que esa era la figura penal aplicable al caso.

En consecuencia, impuso una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena, es decir, por cuatro años.

Desde la Fiscalía indicaron que los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 30 de julio de 2026.

Una vez conocidos los argumentos de la sentencia, el Ministerio Público Fiscal analizará los pasos procesales a seguir respecto del fallo dictado por el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.