    • 2 de julio de 2026 - 16:55

    Caso Lucía Rubiño: Fiscalía había pedido cinco años de prisión por homicidio con dolo eventual para el menor

    El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante el juicio que el acusado actuó con dolo eventual y solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva. Sin embargo, el juez Jorge Toro lo condenó por homicidio culposo a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación.

    Jorge Rubiño, papá de Lucía, dijo que la fiscal se comunicó con él para tener una charla en la previa del debate, pero que no se pudo concretar por problemas personales. Quizás fue el único contacto que tuvo la Justicia con la familia de la joven durante el proceso penal contra quien era menor cuando ocurrió la tragedia.&nbsp;

    Jorge Rubiño, papá de Lucía, dijo que la fiscal se comunicó con él para tener una charla en la previa del debate, pero que no se pudo concretar por problemas personales. Quizás fue el único contacto que tuvo la Justicia con la familia de la joven durante el proceso penal contra quien era menor cuando ocurrió la tragedia. 

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    Por Germán González

    La Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia Nº 1 confirmó que, durante el juicio por la muerte de Lucía Rubiño, solicitó una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado M. J. N, al considerar acreditado el delito de homicidio con dolo eventual. Sin embargo, el juez resolvió condenarlo por homicidio culposo y le impuso una pena de dos años de prisión condicional, además de la inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena.

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    Así lo informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal de la Niñez y Adolescencia N.º 1, Liliana Marinero, junto a la fiscal Carolina García Torrejón y su equipo de trabajo, tras conocerse el veredicto dictado este miércoles 1 de julio.

    El juicio se desarrolló en el edificio de Flagrancia, en el marco de la causa caratulada "C/ M. J. N. S/ Delitos contra las Personas - Homicidio (artículo 79 del Código Penal) en perjuicio de Lucía Rubiño, bajo la conducción del juez del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Eduardo Toro.

    La postura de la Fiscalía

    En el comunicado, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la prueba incorporada durante el debate permitió acreditar la existencia del delito de homicidio previsto en el artículo 79 del Código Penal bajo la modalidad de dolo eventual.

    Según la Fiscalía, las pruebas producidas durante el juicio permitieron concluir que el acusado asumió el riesgo de provocar un resultado fatal con su conducta, razón por la cual, al momento de los alegatos, solicitó al magistrado una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

    El fallo del juez

    No obstante, el juez Jorge Toro resolvió condenar a M. J. N. por el delito de homicidio culposo, al considerar que esa era la figura penal aplicable al caso.

    En consecuencia, impuso una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena, es decir, por cuatro años.

    Desde la Fiscalía indicaron que los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 30 de julio de 2026.

    Una vez conocidos los argumentos de la sentencia, el Ministerio Público Fiscal analizará los pasos procesales a seguir respecto del fallo dictado por el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

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