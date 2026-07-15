Villarruel encendió la previa del partido de Argentina con un durísimo mensaje a los ingleses: "Piratas usurpadores"

La vicepresidenta Victoria Villarruel, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 con una polémica publicación.

eLa previa de la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se prendió fuego y no precisamente por lo deportivo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encendió la polémica con un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que tildó de "piratas usurpadores" a los ingleses y aseguró que el choque en Atlanta transciende el fútbol.

"No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", disparó la titular del Senado en la madrugada de este miércoles, a pocas horas del trascendental cruce que definirá al primer finalista del torneo.

Malvinas, Diego y Messi: el posteo completo de Villarruel La funcionaria, conocida por su fuerte defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago y por ser hija de un veterano de guerra de Malvinas, apeló a la máxima emotividad patriótica y futbolera:

"Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!"

El posteo rápidamente se volvió viral y generó una fuerte repercusión. Mientras miles de hinchas respaldaron el tono combativo y el folclore nacional de la vicepresidenta, otros sectores cuestionaron la dureza de sus términos diplomáticos tratándose de una de las máximas autoridades del Estado argentino.