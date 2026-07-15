    • 15 de julio de 2026 - 09:08

    Villarruel encendió la previa del partido de Argentina con un durísimo mensaje a los ingleses: "Piratas usurpadores"

    La vicepresidenta Victoria Villarruel, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 con una polémica publicación.

    Victoria Villarruel calentó la previa del partido de selección Argentina.

    Victoria Villarruel calentó la previa del partido de selección Argentina.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    eLa previa de la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se prendió fuego y no precisamente por lo deportivo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encendió la polémica con un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que tildó de "piratas usurpadores" a los ingleses y aseguró que el choque en Atlanta transciende el fútbol.

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    "No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", disparó la titular del Senado en la madrugada de este miércoles, a pocas horas del trascendental cruce que definirá al primer finalista del torneo.

    Malvinas, Diego y Messi: el posteo completo de Villarruel

    La funcionaria, conocida por su fuerte defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago y por ser hija de un veterano de guerra de Malvinas, apeló a la máxima emotividad patriótica y futbolera:

    "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!"

    El posteo rápidamente se volvió viral y generó una fuerte repercusión. Mientras miles de hinchas respaldaron el tono combativo y el folclore nacional de la vicepresidenta, otros sectores cuestionaron la dureza de sus términos diplomáticos tratándose de una de las máximas autoridades del Estado argentino.

    Una nueva diferencia con la Rosada

    La contundente postura de Villarruel marca, una vez más, un sutil distanciamiento con el tono moderado que intenta mostrar la Casa Rosada en el plano diplomático internacional. Ocurre, además, en medio de la polémica por la decisión de la FIFA de prohibir banderas y consignas vinculadas a Malvinas dentro del estadio en Estados Unidos por considerarlas de "carácter político".

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