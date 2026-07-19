La fuerte banca de Di María a la Selección tras la derrota con España

Ángel Di María, uno de los máximos héroes de la historia albiceleste y artífice de la gloria en Qatar 2022, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción y respaldo para sus excompañeros.

El actual futbolista de Rosario Central, quien decidió retirarse del combinado nacional tras conquistar la Copa América, siguió el minuto a minuto del partido decisivo desde su casa para "no llevar mala suerte". Consumado el subcampeonato en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el rosarino no dudó en salir a bancar al grupo en un momento sumamente difícil.

A través de su cuenta oficial de Instagram, "Fideo" publicó unas sentidas palabras que rápidamente se volvieron virales y generaron una ola de interacciones entre los fanáticos que aún asimilan el golpe del resultado.

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", comenzó escribiendo el autor del histórico gol en el Maracaná y en Lusail.

Di María buscó desbancar cualquier tipo de frustración y enfocó su descargo en poner en valor lo que este plantel viene logrando en la última década. "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor Selección de toda la historia de nuestro país", continuó con orgullo.

El valor de una generación dorada

Para cerrar, el atacante destacó una marca que dimensiona el impactante ciclo que encabeza Lionel Scaloni, el cual incluye haber alcanzado la última instancia competitiva de forma consecutiva en las citas más importantes: "Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", concluyó.

A la distancia, el mensaje de Di María funcionó como un bálsamo y un recordatorio para todo el pueblo argentino —incluidos los miles de sanjuaninos que vivieron el partido con el corazón en la boca— de que este equipo ya se ganó un lugar eterno en las páginas grandes del deporte mundial.