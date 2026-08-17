Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros por un barranco y murió una mujer

Un grave siniestro vial ocurrido en Jujuy dejó como saldo una mujer fallecida y otras cuatro personas heridas. Una camioneta Toyota SW4 4x4 perdió el control y desbarrancó unos 80 metros mientras circulaba por la Cuesta de Lipán, sobre la Ruta Nacional 52.

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El accidente ocurrió durante la tarde del domingo 16 de agosto, alrededor de las 16.30 , a la altura del kilómetro 30 y en sentido sur-norte. Las causas por las que el conductor perdió el dominio del vehículo todavía son materia de investigación.

En la camioneta viajaban cinco personas . Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que una de las ocupantes, una mujer de 58 años oriunda de la provincia de Buenos Aires , había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

Personal policial de la Seccional N°57 de Purmamarca , equipos del SAME y Bomberos participaron del operativo desplegado en la zona. Las características del terreno y la profundidad del barranco obligaron a realizar tareas de rescate para asistir a los ocupantes.

Los otros cuatro ocupantes resultaron con heridas de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy , donde quedaron bajo atención médica. Las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades ni precisaron el estado de cada uno.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, uno de los sobrevivientes, pareja de la víctima fatal, permanecía internado con pronóstico reservado.

La Fiscalía ordenó peritajes sobre la camioneta y el lugar del accidente para establecer la mecánica del hecho. Entre las circunstancias que deberán analizar los investigadores aparecen una eventual falla mecánica, una maniobra del conductor o las condiciones de circulación al momento del despiste, sin que por ahora exista una causa confirmada.

Otro accidente fatal en el mismo sector

El episodio se produjo menos de un mes después de otro accidente con una víctima fatal en la Cuesta de Lipán. El 27 de julio, un vehículo en el que viajaba una familia oriunda de Ezeiza cayó por un barranco en el mismo corredor y murió un niño de 11 años. Otros cuatro integrantes de la familia resultaron heridos.

La Cuesta de Lipán forma parte de la Ruta Nacional 52 y conecta la zona de Purmamarca con las Salinas Grandes y la Puna jujeña. Su trazado de montaña presenta curvas pronunciadas y fuertes desniveles.

La investigación por el siniestro de este domingo continúa abierta y las pericias buscarán determinar qué provocó que la Toyota SW4 saliera de la calzada y terminara unos 80 metros barranco abajo.