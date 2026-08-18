Habilitan el turismo interno en la cordillera tras el freno por las nevadas: los detalles

Tras más de un mes de cierre total del corredor internacional debido a las intensas nevadas y al prolongado bloqueo del Paso Cristo Redentor, el gobierno provincial confirmó la reanudación del turismo interno en la zona de Alta Montaña a partir de este viernes 21 de agosto.

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La medida llega tras las fuertes quejas y reclamos de los comerciantes y operadores turísticos de la región cordillerana, quienes advirtieron sobre las millonarias pérdidas económicas sufridas al quedar inhabilitados durante las semanas pico de la temporada invernal.

La vuelta de los visitantes se dará en simultáneo con un masivo operativo de descongelamiento del tránsito de cargas que involucra a miles de camiones varados. Para ordenar el flujo vehicular y evitar colapsos sobre la Ruta Nacional 7, el plan contempla la reapertura de los principales centros de atracción:

Parques habilitados: Tanto Penitentes Park como Los Puquios volverán a recibir turistas desde el viernes, permitiendo el disfrute de la nieve y las actividades recreativas.

Prioridad al transporte de carga: Durante los primeros días de la reapertura del paso internacional (martes a jueves), el tránsito estuvo destinado exclusivamente a camiones en modalidad de "encapsulados", lo que había generado cortocircuitos con el sector comercial local.

Controles estrictos de estacionamiento: Las autoridades de Gendarmería y la Policía de Mendoza advirtieron que estará terminantemente prohibido estacionar o detener vehículos sobre la calzada o banquinas de la ruta.

El factor clave: cupos y capacidad de estacionamiento

Para garantizar la seguridad vial, el esquema oficial dispuso un límite operativo: el acceso vehicular desde Uspallata hacia Alta Montaña estará estrictamente sujeto a la disponibilidad de espacio en las playas de estacionamiento oficiales de los complejos de nieve.

Una vez que dichos espacios alcancen su capacidad máxima, el tránsito interno se suspenderá de manera temporal para evitar embotellamientos y garantizar una circulación fluida en medio del operativo cordillerano. Desde el sector comercial celebraron la noticia, aunque insistieron en la necesidad de previsibilidad para lo que resta de la temporada de invierno.