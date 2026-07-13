Adolescente de 17 años, agarró un arma tumbera y amenazó a los policías: "Dejen a mi papá, los voy a matar"

Un violento episodio se registró en el barrio La Estación, en Rawson, cuando un adolescente de 17 años salió armado con una tumbera y apuntó contra efectivos policiales que intentaban controlar una pelea callejera y detener a uno de los involucrados , quien sería su padre.

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El hecho cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur acudió a la manzana 10 del barrio tras un llamado que alertaba sobre una gresca entre varias personas en la vía pública .

Al arribar, los uniformados encontraron a varios individuos enfrentándose y comenzaron a intervenir para restablecer el orden. En ese momento, el adolescente salió desde una vivienda portando un arma de fabricación casera, confeccionada con dos caños de gas soldados, y comenzó a apuntar tanto a los policías como a las personas que se encontraban en el lugar.

Según las actuaciones policiales, el menor gritó "¡Los voy a matar, dejen a mi papá!" , mientras mantenía la tumbera dirigida hacia los efectivos, generando un momento de máxima tensión durante el procedimiento.

Al advertir que los policías avanzaban para reducirlo, el joven intentó refugiarse nuevamente en la vivienda, aunque fue alcanzado a pocos metros del ingreso al domicilio.

Los efectivos indicaron que el adolescente opuso resistencia durante la detención, por lo que debieron inmovilizarlo para concretar su aprehensión sin que la situación escalara aún más.

Durante el operativo, la Policía secuestró la tumbera utilizada en las amenazas. Sin embargo, tras inspeccionar el arma y el lugar, los uniformados no encontraron cartuchos ni municiones.

Por disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, se inició una causa por amenazas agravadas por el uso de arma. Posteriormente, el menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.