    • 3 de julio de 2026 - 08:44

    Murió una adolescente de 14 años y su abuela fue baleada

    La víctima joven recibió un disparo en la cabeza y la mujer, de 50 años, permanece internada tras ser operada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una adolescente de 14 años fue asesinada y su abuela resultó gravemente herida luego de quedar en medio de un tiroteo entre bandas ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, partido de La Matanza. El enfrentamiento se produjo frente a la vivienda de las víctimas y derivó en un amplio operativo policial, mientras la Justicia intenta identificar y detener a todos los responsables del ataque.

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    Cómo ocurrió el ataque

    El violento episodio se registró este jueves en la intersección de las calles Dupuy y Atalaya, donde, según informaron fuentes policiales, los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca protagonizaron un intercambio de disparos con un hombre que se encontraba a pie.

    En medio de la balacera, dos integrantes de una misma familia fueron alcanzadas por los proyectiles. Las víctimas fueron identificadas como Candela Abigail Urquiza, de 14 años, y su abuela, Blanca Urquiza, de 50.

    Ambas fueron trasladadas de urgencia por un familiar al Hospital Simplemente Evita. Sin embargo, los médicos constataron que la adolescente ingresó sin signos vitales como consecuencia de un disparo en la cabeza.

    En tanto, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la espalda y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. De acuerdo con el parte oficial, permanece internada bajo observación médica.

    La investigación avanza

    Tras el crimen, efectivos policiales desplegaron un importante operativo en la zona con el objetivo de identificar a los autores del ataque. Como parte de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos de urgencia y los investigadores ya tendrían identificadas a cuatro personas que estarían presuntamente vinculadas con el hecho.

    En paralelo, personal de Bomberos acudió a controlar un incendio que se desató en la vivienda de uno de los sospechosos. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si ese foco ígneo guarda relación directa con el enfrentamiento armado o si se produjo por otras circunstancias.

    La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para reconstruir la secuencia del tiroteo y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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