Entró y salió del Penal durante 20 años, volvió a delinquir y otra vez quedó tras las rejas

Un hombre, identificado como Luis David Romero, volvió a quedar tras las rejas. Con 10 condenas efectivas y cerca de 20 años entrando y saliendo del Servicio Penitenciario Provincial , el hombre fue nuevamente detenido y permanecerá preso luego de que la Justicia le dictara dos meses de prisión preventiva por una causa de tenencia ilegal de un arma de fuego apta para el disparo .

Impactante choque entre un camión y una camioneta en Chimbas: dos personas terminaron heridas

Cayó en Chimbas un peligroso prófugo: tenía salidas transitorias y no volvió al Penal

La medida fue dispuesta este lunes 13 de julio de 2026 por el juez Gabriel Meglioli , quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Pringles , al considerar que existía un claro riesgo de fuga, luego de que el imputado no se presentara a una audiencia judicial y fuera declarado en rebeldía.

En rueda de prensa, la fiscal Pringles describió el extenso historial delictivo del acusado y remarcó que la mayor parte de su vida adulta transcurrió entre causas penales y períodos de encierro .

"Es una persona grande que lleva 20 años cometiendo delitos, ha estado prácticamente toda su adultez vinculada con causas penales y con encierros en el Servicio Penitenciario. La mayoría son delitos contra la propiedad", sostuvo la funcionaria judicial.

La causa por la que ahora quedó preso se originó el año pasado de manera inesperada. La Policía realizó varios allanamientos para investigar una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson, realizada mediante llamados al sistema de emergencias.

Aunque el principal sospechoso era un familiar de Romero, durante la requisa en la vivienda del ahora imputado los efectivos encontraron un arma de fuego apta para disparar y sin autorización legal.

Por ese hecho estuvo detenido durante un mes, pero luego recuperó la libertad con la obligación de presentarse ante cada citación judicial.

Faltó al juicio, fue declarado rebelde y volvió a caer

La situación se agravó cuando Romero no asistió a la audiencia de control de acusación prevista para el pasado 3 de julio. Ante esa ausencia, la Justicia lo declaró rebelde y libró un pedido de captura.

La orden se hizo efectiva el viernes pasado, cuando fue detenido mientras intentaba cometer un robo en un procedimiento del sistema de Flagrancia. Al identificarlo, los investigadores detectaron que tenía un pedido de captura vigente por la causa del arma.

Rechazó acuerdos y enfrentará un juicio

Durante la audiencia de este lunes, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pedido que fue aceptado por el magistrado.

Además, trascendió que Romero rechazó firmar un juicio abreviado para obtener una reducción de la pena y tampoco aceptó un acuerdo en la causa de Flagrancia, por lo que deberá enfrentar un debate oral hacia fines de este mes.

Por la tenencia ilegal de arma de fuego, el acusado enfrenta una pena que va de seis meses a dos años de prisión. Sin embargo, debido a su condición de reincidente y a sus numerosos antecedentes, cualquier eventual condena será de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.