Alta demanda laboral en San Juan: la UNSJ lanza una nueva capacitación en fibra óptica

La demanda de profesionales capacitados en la instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones continúa en ascenso en la provincia. En este escenario, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio inicio a una nueva propuesta formativa orientada a jerarquizar el sector: una diplomatura en fibra óptica.

Se trata de la tercera ocasión en que la institución académica reedita este trayecto formativo, consolidando un espacio de aprendizaje altamente demandado por el medio local. De hecho, son las propias empresas del rubro las que envían de manera constante a sus operarios jóvenes a capacitarse, debido a que la red de fibra óptica debe expandirse permanentemente acompañando el crecimiento de las comunicaciones.

Con el objetivo de facilitar la participación de personas que ya se encuentran trabajando, la diplomatura fue diseñada bajo una modalidad mixta (híbrida):

Clases teóricas virtuales: Permiten optimizar los tiempos de estudio y adaptarse a las agendas laborales de los cursantes.

Durante las instancias prácticas, los alumnos aprenden a utilizar la máquina de fusión de fibra óptica, pelar cables, armar cajas de empalme y dominar todo el procedimiento técnico necesario para realizar instalaciones bajo estrictas normas de seguridad y estándares profesionales.

Por razones de equipamiento en laboratorio, la organización fijó un cupo máximo de 35 personas. Esta medida garantiza que cada alumno realice trabajos prácticos directos. El costo se dividió en 3 cuotas mensuales de 150.000 pesos (inscripción y dos cuotas subsiguientes), o un pago único de 450.000 pesos.

Profesionalización frente al aprendizaje empírico

Desde la organización destacaron la importancia de brindar una enseñanza formal en un área donde muchos trabajadores han tenido que aprender "en la calle" de manera autodidacta. Contar con una certificación universitaria les permite no solo comprender las tareas que realizan cotidianamente, sino entender el porqué técnico y perfeccionar su metodología de trabajo.

La propuesta tiene una duración aproximada de cuatro meses, extendiéndose hasta diciembre, con una frecuencia de una o dos clases semanales coordinadas específicamente para el uso de los laboratorios y los talleres presenciales.