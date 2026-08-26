Radiotelescopio CART: buenas expectativas tras la exposición del decano de Exactas en el Senado

La exposición del decano de la Facultad de Exactas, Jorge Castro, en el Senado para destrabar el Radiotelescopio CART, renovó las expectativas positivas. El fundamento: senadores y científicos se comprometieron a trabajar juntos con la Facultad para lograr este objetivo.
La búsqueda por reactivar el proyecto del Radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope) sumó un capítulo importante en el Congreso de la Nación. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UNSJ, Jorge Castro, expuso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para detallar la situación crítica de este megaproyecto astronómico ubicado en Barreal, Calingasta, el cual se encuentra al 90% de su ejecución pero permanece paralizado debido a trabas burocráticas y a la retención de insumos clave en la Aduana por parte del Gobierno Nacional.
Tras su intervención, impulsada a partir de las gestiones de la senadora Celeste Giménez, la comitiva universitaria cosechó un importante respaldo transversal. Legisladores y científicos presentes en la antesala del recinto manifestaron su solidaridad y se comprometieron a impulsar un pedido formal para destrabar el avance de la obra. ‘Varios senadores, y también científicos que expusieron sobre otros temas, se acercaron para decirme que la exposición no se iba a quedar sólo en eso. Se comprometieron a trabajar junto a la Facultad para lograr que se destrabe el Radiotelescopio. Esto, para nosotros es un importante avance’, dijo Castro.
Buen vínculo con el Gobierno provincial
Pese a que el destrabe operativo y aduanero depende de las autoridades nacionales, la conducción de la Facultad de Exactas ratificó la ‘excelente relación’ y el trabajo articulado con el Gobierno de San Juan para abrir canales de diálogo directo con la Nación.
Las autoridades universitarias mantendrán la agenda de gestiones continuas para evitar la paralización definitiva de la obra, sosteniendo el CART como una meta prioritaria e irrenunciable para la ciencia y la soberanía tecnológica del país. ‘Vamos a seguir golpeando las puertas hasta que nos atiendan. Siempre mantenemos la fe y no vamos a bajar los brazos en este tema. Lo tenemos absolutamente claro porque para la Facultad de Ciencias Exactas es un tema prioritario
Radiotelescopio CART, una causa que trasciende gestiones
Uno de los puntos centrales expuestos por Castro fue el carácter institucional del radiotelescopio, concibiéndolo como una política de Estado de largo plazo para la Facultad de Ciencias Exactas y que trasciende gobiernos y partidos políticos:
- Continuidad histórica: el proyecto fue aprobado originalmente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, contó con la no objeción de la gestión de Mauricio Macri y fue respaldado a nivel provincial por una ley impulsada durante la gobernación de José Luis Gioja.
- Neutralidad académica: Castro enfatizó que la universidad actúa desde una estricta objetividad política, un enfoque ampliamente valorado por los senadores para consolidar consensos.
"Hemos ido a la Embajada de China, golpeamos las puertas de la Aduana sin suerte, fuimos a Cancillería, Conicet, Ministerio de Defensa y hasta expusimos en Estados Unidos sin encontrar respuestas. Ahora, en el Congreso logramos un apoyo clave para destrabar la continuidad del proyecto’, dijo el decano.
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