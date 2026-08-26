Radiotelescopio CART: buenas expectativas tras la exposición del decano de Exactas en el Senado

El decano de la Facultad de Exactas dijo que científicos y senadores le mostraron su apoyo tras exponer sobre el Radiotelescopio CART.

La exposición del decano de la Facultad de Exactas, Jorge Castro, en el Senado para destrabar el Radiotelescopio CART, renovó las expectativas positivas. El fundamento: senadores y científicos se comprometieron a trabajar juntos con la Facultad para lograr este objetivo.

La búsqueda por reactivar el proyecto del Radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope) sumó un capítulo importante en el Congreso de la Nación. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UNSJ, Jorge Castro, expuso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para detallar la situación crítica de este megaproyecto astronómico ubicado en Barreal, Calingasta, el cual se encuentra al 90% de su ejecución pero permanece paralizado debido a trabas burocráticas y a la retención de insumos clave en la Aduana por parte del Gobierno Nacional.

Tras su intervención, impulsada a partir de las gestiones de la senadora Celeste Giménez, la comitiva universitaria cosechó un importante respaldo transversal. Legisladores y científicos presentes en la antesala del recinto manifestaron su solidaridad y se comprometieron a impulsar un pedido formal para destrabar el avance de la obra. ‘Varios senadores, y también científicos que expusieron sobre otros temas, se acercaron para decirme que la exposición no se iba a quedar sólo en eso. Se comprometieron a trabajar junto a la Facultad para lograr que se destrabe el Radiotelescopio. Esto, para nosotros es un importante avance’, dijo Castro.

Buen vínculo con el Gobierno provincial Pese a que el destrabe operativo y aduanero depende de las autoridades nacionales, la conducción de la Facultad de Exactas ratificó la ‘excelente relación’ y el trabajo articulado con el Gobierno de San Juan para abrir canales de diálogo directo con la Nación.

Las autoridades universitarias mantendrán la agenda de gestiones continuas para evitar la paralización definitiva de la obra, sosteniendo el CART como una meta prioritaria e irrenunciable para la ciencia y la soberanía tecnológica del país. ‘Vamos a seguir golpeando las puertas hasta que nos atiendan. Siempre mantenemos la fe y no vamos a bajar los brazos en este tema. Lo tenemos absolutamente claro porque para la Facultad de Ciencias Exactas es un tema prioritario