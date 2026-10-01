Emprendedora del Sol 2026: finalizaron las inscripciones con 520 participantes, un 30% más que en 2025

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El certamen que reconoce y premia a mujeres emprendedoras, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, culminó su instancia de inscripciones con un 30% más de participantes que en la edición anterior.

Emprendedora del Sol es un programa del Gobierno de San Juan que contempla la selección de emprendimientos en los 19 departamentos de la provincia. La propuesta busca fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres, promover el autoempleo y acompañar el crecimiento de emprendimientos de distintos sectores de la economía sanjuanina.

De acuerdo con lo que informaron desde el comité organizador de Emprendedora del Sol, las inscripciones de la edición 2026 tuvieron un notable crecimiento en 13 de los 19 departamentos. En esta ocasión, Rawson es el departamento que registra mayor cantidad de emprendedoras inscriptas, con un total de 103.

Luego le sigue Capital con 78 emprendimientos postulados y Rivadavia completa el podio de inscripciones con 69. Otro dato significativo es que, de 2025 a 2026, algunos departamentos tuvieron un buen crecimiento en el número de emprendedoras inscriptas: Caucete pasó de 6 a 16, Santa Lucía pasó de 24 a 38, Chimbas pasó de 33 a 49 y Rivadavia pasó de 47 a 69.

Luego de cerrar la etapa de inscripciones, cada departamento debe fijar la fecha en la que realizará la elección de la emprendedora que participará de la instancia provincial. En cada municipio la votación estará a cargo de un jurado que evaluará los proyectos presentados.