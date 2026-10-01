Entre sabores, creatividad y sorpresas, buscarán a quien haga la mejor paella de San Juan

Los discos serán protagonistas de una jornada más que especial cargada de sabor en el Centro Valenciano, durante una nueva edición del Concurso de Paella , un tradicional certamen del club que busca al mejor paellero de San Juan. Con entrada libre y gratuita, las familias socias y no socias del club tendrán la oportunidad de vivir un domingo distinto, entre paellas y otras sorpresas.

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El evento, que lleva más de 20 ediciones, se realizará el segundo fin de semana de octubre. Hugo Soliveres, presidente del Centro Valenciano, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que durante las últimas ediciones hubo una gran cantidad de concursantes, por lo que esperan que este año se reitere el número, que oscila entre 12 a 15 sanjuaninos que buscan demostrar su talento en el disco.

Si bien las paellas serán el centro de atención, la intención del club es sumar más atractivos para quienes deseen acercarse hasta el camping ubicado en Rawson. En ese sentido, Soliveres confirmó que se está cerrando una grilla variada de artistas que estarán compartiendo sus talentos. A ello se sumará una feria de emprendedores, la primera que se hace en el marco del concurso.

Al respecto, la autoridad del Valenciano detalló: “Vamos a incorporar una feria de artesanos y emprendedores. La convocatoria será para socios emprendedores y cuando tengamos registrados a todos los que deseen participar, vamos a abrir la convocatoria al resto de la comunidad. La idea es que puedan llevar sus productos y mostrarlo sin ningún costo, es decir, el club no les cobrará por ser parte de la feria”.

La nueva propuesta pretende ser un atractivo más para quienes acompañen el concurso. Además, la cantina del Valenciano tendrá porciones de paella a la venta, ya que las preparaciones en competencia no se venderán al público asistente.

Cómo sumarse al Concurso de Paella

La propuesta está abierta a todos los interesados que deseen vivir la experiencia. Las inscripciones se reciben por la Secretaría del club y es libre y gratuita. Quien participe debe comunicar la cantidad de comensales que lo acompañarán el día del concurso, para que desde la organización se guarden los lugares.

Cada participante debe llevar, además de su disco, todos los insumos e ingredientes que utilizará para la elaboración de la receta. A cada participante se les dará un número, que es el que acompañará a cada plato cuando el jurado pruebe las preparaciones.

Con relación a la evaluación, Soliveres explicó que el jurado hará primero una observación sobre la presentación, recorriendo cada uno de los puestos donde se encontrarán los concursantes. Luego, sin identificar a los participantes, probarán cada uno de los platos, para que elección sea lo más transparente y honesta posible.

“A todos los participantes se les entregará un diploma por haberse sumado y se entregará primer premio en sabor y primer premio en presentación. Los premios los estamos definiendo aún. El año pasado entregamos un disco para cada ganador, estamos viendo qué se estará entregando este año”, aseguró la autoridad del club.

o que se busca con el concurso es abrir las puertas del club a quienes generalmente no lo frecuentan, buscar al mejor paellero de San Juan y vivir una jornada distinta, a puro sabor.

El dato sobre el Concurso de Paella

El evento se realizará el domingo 11 de octubre, a partir del mediodía, en el Centro Valenciano ubicado en la intersección de Gral. Acha Sur y República del Líbano, con entrada libre y gratuita.

La convocatoria tanto para emprendedores como para participantes esta abierta hasta el 5 de octubre, y todas las consultas, dudas e inscripciones se recibirán en la Secretaría del club.