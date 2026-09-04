Pampa del Leoncito: las fotos y videos del momento en que finalmente sacaron la camioneta

La camioneta que había quedado enterrada en la Pampa del Leoncito finalmente fue retirada del lugar. Fotos y videos registraron el proceso de extracción de la Toyota Hilux blanca que permanecía atrapada en el área desde el pasado 8 de agosto , luego de ingresar por un sector no autorizado y quedar empantanada en el terreno.

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Qué resolvió la Justicia por la camioneta enterrada en la Pampa del Leoncito: multas por más de $9.000.000 y retiro inmediato de la Hilux

El retiro se concretó después de que la Justicia autorizara la extracción del vehículo y estableciera condiciones especiales para evitar que la maniobra provocara nuevos daños sobre la superficie protegida.

La sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, cuyo titular es Andrés Troche, había dispuesto que la Hilux, dominio AD-048-JV, fuera retirada entre las 17.30 y las 19, bajo la supervisión y custodia de Gendarmería Nacional, la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable . Además, ordenó que se labrara un acta con la intervención de todos los organismos participantes.

El cuidado sobre la maniobra no era un dato menor. Durante las actuaciones se incorporó un informe técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural que incluyó un diagnóstico del daño físico, una estimación del tiempo de recuperación del suelo y pautas técnicas junto con un protocolo para la extracción del vehículo .

La propia sentencia advierte que un intento anterior de mover la camioneta mediante escaleras metálicas utilizadas como rampas había provocado nuevas alteraciones sobre el terreno. Por eso, la Justicia buscó que el retiro definitivo se realizara bajo control oficial.

La camioneta había quedado atrapada luego de que ingresara a la Pampa del Leoncito por el sur, utilizando una huella preexistente que, según determinó el fallo, no constituía un acceso autorizado. El vehículo avanzó hasta quedar enterrado en una zona de terreno húmedo y barroso.

El informe técnico incorporado al expediente determinó que la Hilux produjo daños sobre unos 280 metros cuadrados de superficie, con una zona de afectación severa de 35,28 metros cuadrados. A eso se sumaron otros 50,3 metros cuadrados afectados durante el intento de asistencia de una motocicleta.

La estimación realizada por los especialistas fue particularmente llamativa: la recuperación natural de las zonas más afectadas podría demandar entre 50 y 80 años.

En el mismo fallo, la Justicia condenó a Agustín Añó y Pablo Andrés Abraham por el daño provocado al patrimonio natural y cultural. Cada uno recibió una multa de $4.387.320, mientras que Abraham fue sancionado además con $456.800 por eludir el control de Gendarmería al ingresar por el sector sur.