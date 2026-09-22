    • 22 de septiembre de 2026 - 21:18

    Quién era Alan Lucero, el operario de 23 años que murió tras caer de un tinglado

    Tenía 23 años y trabajaba en Grúas San Blas. Cayó desde unos siete metros de altura mientras realizaba tareas de desmonte en un galpón. El dolor y la conmoción en las redes sociales.

    &nbsp;Alan Joel Lucero, de 23 años.

     Alan Joel Lucero, de 23 años.

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    El hecho ocurrió en las instalaciones de la empresa Grúas San Blas, ubicada en Villa Krause. De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el joven se encontraba en el interior del predio realizando tareas de desmonte de una antena situada en el tinglado de uno de los galpones.

    En circunstancias que ahora son materia de peritaje, Lucero pisó un tragaluz de material plástico que cedió bajo su peso, provocando que cayera al vacío desde una altura aproximada de siete metros hasta impactar violentamente contra el suelo.

    El impacto le provocó severas lesiones, especialmente en la zona de la cabeza, y un abundante sangrado que generó momentos de máxima tensión entre sus compañeros de trabajo, quienes intentaron asistirlo de inmediato.

    El dolor en las redes y el recuerdo de sus seres queridos

    Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de familiares, amigos y allegados que expresaron su consternación por la repentina partida del joven trabajador.

    Entre las muestras de afecto más desgarradoras se destacó el mensaje publicado por su entorno más cercano, acompañado de una imagen del joven: "Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir", escribieron con hondo pesar.

    Las autoridades judiciales y policiales intervinieron en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las medidas de seguridad con las que operaba el personal al momento del trágico accidente.

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