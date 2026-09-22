Educación pública de gestión privada: realizarán una jornada sobre identidad, misión y formación integral

En el marco del Mes de la Educación Pública de Gestión Privada , los Colegios de la UCCuyo, la Escuela de Cultura Religiosa y Pastoral y la Fundación para la Educación Católica de San Juan organizarán la jornada “Educar con sentido: identidad y misión” , un espacio destinado a reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación y la formación integral de los estudiantes.

La actividad se realizará este jueves 24 de septiembre, de 18 a 20, en Casa España , con entrada libre y gratuita. La propuesta está destinada a directivos, docentes, alumnos, psicólogos, psicopedagogos y estudiantes de carreras afines , con el objetivo de generar un espacio de intercambio sobre el rol de las instituciones y los educadores en la formación de las nuevas generaciones.

Las charlas estarán a cargo del Pbro. Lic. Ángel Bartolomé Hernández, vicerrector de Formación de la UCCuyo; el Dr. Gabriel Aravena y la Lic. Ivana Grgic de Moya .

El eje de la jornada estará puesto en la necesidad de pensar la educación más allá de los indicadores de rendimiento . Desde la organización plantean que las evaluaciones estandarizadas permiten obtener una referencia sobre determinados desempeños académicos, pero advierten que una mirada exclusivamente centrada en esos resultados puede dejar de lado otras dimensiones fundamentales de la persona.

La propuesta busca, en ese sentido, equilibrar el desarrollo de competencias académicas con la formación humana , incorporando aspectos como la dimensión ética, espiritual, afectiva y social. Bajo esta mirada, la educación no debería reducirse a la acumulación de conocimientos o a la preparación para resolver determinadas tareas, sino contribuir al desarrollo integral de cada estudiante.

Uno de los conceptos centrales de la jornada será el paso del “saber hacer” al “saber obrar”. La iniciativa plantea que las capacidades técnicas y profesionales deben estar acompañadas por el juicio crítico, la responsabilidad, la ética y la búsqueda del bien común.

En ese marco, se propone fortalecer herramientas como la lectura comprensiva y la capacidad de cálculo, no solamente como competencias operativas, sino como instrumentos que permitan a los estudiantes interpretar la realidad de manera crítica. A la vez, se pondrá el foco en el juicio crítico y la ética práctica como elementos necesarios para tomar decisiones personales y comunitarias con libertad y responsabilidad.

La actividad también apunta a reflexionar sobre la vocación del educador y el rol de los directivos. Desde la organización sostienen que enseñar implica acompañar a los estudiantes en un proceso que excede la transmisión de contenidos y que supone también formar para la vida.

Otro de los ejes estará vinculado con la identidad institucional y cristiana de las instituciones organizadoras. La propuesta entiende a cada estudiante como una persona con una dignidad propia y plantea que la formación no debe quedar limitada a objetivos utilitarios o funcionales.

Desde esta perspectiva, la dimensión religiosa se presenta como un elemento transversal de la propuesta educativa, en articulación con las distintas áreas del conocimiento y con una mirada orientada a la formación integral de los jóvenes y a la construcción del bien común.

La jornada será gratuita y abierta a todos los interesados, especialmente a quienes desarrollan tareas vinculadas con la educación y la formación de niños, adolescentes y jóvenes.