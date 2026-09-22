Hidráulica culminó una intervención de emergencia en las compuertas del Dique Pachimoco

En el marco de COPRE, el Departamento de Hidráulica, a través de una intervención de emergencia, completó los trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de las compuertas del Dique Pachimoco, en Jáchal. Los trabajos se desarrollaron entre el 3 y el 21 de septiembre.

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El Dique Pachimoco nivela el agua y la deriva hacia el Canal del Norte. La intervención se solicitó con carácter urgente para restablecer la apertura y la operatividad básica del sistema, de cara al período de deshielo y a las lluvias estivales, y también para permitir la apertura del descargador de fondo del Dique Cuesta del Viento durante sus propias tareas de limpieza.

El conjunto de compuertas del Pachimoco está compuesto por 17 unidades, distribuidas en cuatro sectores: cinco en el Canal del Norte, cuatro en el desarenador norte, cuatro compuertas centrales principales (identificadas como STORNY N.º 1 a N.º 4) y cuatro en el desarenador sur.

Antes de la intervención, solo dos compuertas del Canal del Norte se encontraban operativas. Con los trabajos realizados se recuperaron ocho unidades adicionales, llevando el sistema a 10 compuertas operativas sobre un total de 17. Las siete restantes quedan pendientes de una intervención posterior.

Canal del Norte: de cinco compuertas, quedaron operativas tres (dos que ya funcionaban y una recuperada). Se repasó el sistema mecánico, la lubricación y los contrapesos.

Desarenador norte: se recuperaron dos de las cuatro compuertas, con reparación del sistema mecánico, cambio de vástagos de izaje, refuerzo de vigas, colocación de burletes y lubricación.

Desarenador sur: ninguna compuerta estaba operativa antes de la intervención; se recuperaron dos de las cuatro, con reparación del sistema mecánico, revestimiento de vigas, burletes y lubricación.

Compuertas centrales (STORNY): se recuperaron las N.º 1, N.º 3 y N.º 4, con reparación del sistema de izaje, las guías y tareas de lubricación y mantenimiento general. La compuerta N.º 2 permanece trabada y requiere un diagnóstico específico antes de poder intervenirla.

En los sectores donde las condiciones lo requirieron, se aplicaron refuerzos metálicos con chapas y perfiles angulares, además de tareas de desembanque manual para facilitar el acceso a las compuertas.

Cómo se trabajó

El operativo comenzó con una dotación de cuatro personas y se reforzó a ocho trabajadores el 18 de septiembre, durante un corte de agua que permitió avanzar con mayor intensidad, con jornadas de aproximadamente 14 horas diarias.

Desde Hidráulica remarcaron que se trató de una respuesta de emergencia orientada a recuperar la apertura y una condición operativa básica de las compuertas, y que los refuerzos aplicados no equivalen a una reparación integral. Por el deterioro existente y el alcance acotado de la intervención, no puede garantizarse el funcionamiento continuo ni la disponibilidad total del sistema, por lo que la condición alcanzada deberá controlarse durante la operación.

Entre las recomendaciones técnicas se incluyen una inspección integral de las 17 compuertas y sus mecanismos, la identificación de deterioros puntuales, la definición de un programa de reparación definitiva con prioridades y recursos, y controles periódicos hasta completar esa reparación de fondo.