Murió Alberto Valdés en la vía publica

El hombre se desvaneció y perdió la vida en el lugar.

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Un hombre, identificado como Alberto Valdés, murió esta mañana en el barrio Fátima II de Garupá, luego de desvanecerse sobre la vereda mientras efectivos policiales intentaban establecer qué le había ocurrido. Presentaba lesiones visibles en brazos y rodillas y, según las primeras averiguaciones, momentos antes se habría registrado una gresca en la zona.

El procedimiento se inició cerca de las 9:30, en inmediaciones de las calles Santa Fe y Paraná, tras una intervención coordinada por el CIO-911. En el lugar, un vecino manifestó que había observado al hombre desplazándose por varias cuadras, cayéndose en reiteradas oportunidades y aparentemente alterado.

Al ser localizado por los efectivos, presentaba lesiones en las rodillas y los brazos, por lo que inmediatamente solicitaron asistencia médica. Mientras intentaban recabar información sobre lo sucedido, el hombre se desvaneció y quedó tendido sobre la vereda. Los policías constataron que no presentaba signos vitales, situación que posteriormente fue corroborada por personal de salud pública.