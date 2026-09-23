[VIDEO] "¿Me voy a morir?": motochorros golpearon y amenazaron a chicos con autismo que volvían del colegio

Una escena de extrema violencia e indignación quedó registrada por una cámara de seguridad en González Catán . Cuatro jóvenes con autismo que regresaban del colegio fueron interceptados por dos motochorros armados, que los amenazaron, les robaron sus pertenencias y golpearon a uno de ellos con la culata del arma en la cabeza .

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El ataque ocurrió el martes alrededor de las 16.20 , cuando las víctimas regresaban caminando del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés , una institución de educación especial y formación laboral perteneciente a la Obra del Padre Mario. Todo sucedió a plena luz del día y quedó filmado por una cámara de vigilancia.

El momento en que dos motochorros interceptaron y asaltaron a los jóvenes en González Catán. Video: gentileza Cuenta Kilómetros.

Las imágenes muestran a los jóvenes caminando por la calle cuando una moto azul pasa junto a ellos. Segundos después, los delincuentes regresan. El acompañante baja rápidamente, arma en mano , y comienza a exigir las pertenencias de las víctimas.

Primero tomó del brazo a uno de los chicos y comenzó a revisarlo. El joven, asustado ante la situación, terminó en el piso. Fue entonces cuando el delincuente lo golpeó con el arma en la cabeza y le quitó la billetera .

Después avanzó sobre otros integrantes del grupo. A uno de ellos lo apuntó directamente mientras le exigía el celular y lo amenazaba de muerte. Otro de los jóvenes también sufrió el robo cuando se acercó para saber cómo estaban sus compañeros.

De acuerdo con TN, antes de darse a la fuga los asaltantes efectuaron un disparo al aire para intimidarlos. Luego escaparon en la moto mientras los chicos quedaron en estado de shock en plena calle.

“¿Me voy a morir?”: la desesperación después del ataque

La escena más estremecedora ocurrió inmediatamente después. El joven que había recibido el culatazo consiguió levantarse con ayuda de sus compañeros, pero pocos metros más adelante volvió a caer mientras se tomaba la cabeza.

“¿Me voy a morir?”, preguntó una y otra vez mientras sus amigos intentaban tranquilizarlo y buscaban ayuda. La desesperación quedó registrada por la misma cámara que captó el asalto.

Los jóvenes comenzaron a pedir auxilio a los automovilistas que circulaban por el lugar hasta que vecinos se acercaron para asistirlos y dieron aviso a la Policía. El chico golpeado terminó con una herida en la cabeza producto de la agresión.

El episodio generó especial indignación no solo por la violencia empleada, sino porque las víctimas regresaban de una institución destinada a jóvenes con discapacidad y fueron atacadas a plena luz del día mientras caminaban por el barrio.

Los motochorros siguen sin ser detenidos

Hasta la tarde de este miércoles no se había informado la detención de los dos responsables. Ambos utilizaron cascos durante el ataque, lo que dificulta su identificación a partir de las imágenes disponibles.

Vecinos de la zona indicaron al medio local Cuenta Kilómetros que los sospechosos ya habrían sido vistos merodeando por el barrio, mientras el registro de las cámaras de seguridad aparece como una de las principales herramientas para intentar reconstruir sus movimientos e identificarlos.

La secuencia dura apenas unos instantes, pero dejó una imagen difícil de ignorar: cuatro jóvenes que volvían del colegio, un delincuente apuntándolos con un arma y uno de ellos, herido y aterrorizado, preguntando repetidamente a sus compañeros si iba a morir.