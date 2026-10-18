River goleó 3-0 a Belgrano en el Kempes, volvió a zona de playoffs y se acercó a la Libertadores

River consiguió una victoria clave en Córdoba al golear 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes y volvió a meterse de lleno en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura. Los goles del equipo de Leonardo Ponzio fueron convertidos por Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada .

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El resultado tuvo impacto inmediato en la tabla. El Millonario llegó a 20 puntos y quedó ubicado en el 5° puesto de la Zona B , recuperando un lugar entre los ocho equipos que, por ahora, avanzan a la siguiente instancia del campeonato.

La victoria también fue importante por el contexto en el que River llegó al encuentro. El equipo estaba noveno y fuera de la zona de clasificación, por lo que necesitaba sumar de a tres para evitar perder terreno en una recta final en la que cada punto empieza a resultar determinante.

Los tres puntos tuvieron además un efecto favorable en la carrera por las copas internacionales. River alcanzó las 49 unidades en la tabla anual y quedó 7° , posición que actualmente le permite ingresar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el objetivo continúa más arriba. El Millonario quedó ahora a cuatro puntos de los puestos que entregan un lugar en la Copa Libertadores , por lo que el triunfo en Córdoba mantiene abierta esa pelea cuando resta cada vez menos para el cierre de la temporada.

La tabla anual adquiere especial importancia para River debido a que representa otra vía para garantizar presencia internacional en 2027. Por eso, además de sostenerse dentro de los ocho mejores de su zona, el equipo necesita continuar sumando para intentar reducir la diferencia con los conjuntos que se encuentran por encima.

Tres goleadores para una victoria necesaria

Tomás Galván fue el encargado de abrir el marcador con un remate desde afuera del área sobre el cierre del primer tiempo. En el complemento, Ángel Correa amplió la diferencia y Thiago Almada convirtió el tercero para encaminar definitivamente la victoria del Millonario.

Sobre el final, Correa volvió a mandar la pelota al fondo de la red y parecía haber establecido el 4-0. Sin embargo, el gol fue anulado por una mano en la jugada, por lo que el resultado definitivo quedó 3-0.

El encuentro también tuvo una acción discutida durante la primera etapa, cuando Lisandro López recibió inicialmente la tarjeta roja por una infracción sobre Correa. El árbitro Pablo Dóvalo revisó posteriormente la jugada y decidió anular la expulsión, por lo que Belgrano continuó con once futbolistas.

River consiguió así el resultado que necesitaba y modificó considerablemente su panorama en las dos tablas. Quedó 5° con 20 puntos en su zona y 7° con 49 unidades en la anual, nuevamente en puestos de playoffs y de Copa Sudamericana, además de quedar a cuatro puntos de la zona de Libertadores.