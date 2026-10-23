Juegos Binacionales 2026: San Juan confirmó las 12 jugadoras del seleccionado juvenil de básquet

La Federación de Básquetbol de San Juan dio a conocer el listado de buena fe para el certamen que se disputará del 9 al 15 de noviembre.

La Selección Juvenil Femenina de Básquetbol de San Juan ya tiene definidos a sus nombres propios para afrontar los Juegos Binacionales 2026. Tras semanas de entrenamientos intensos y evaluaciones, la Federación de Básquetbol de San Juan (FBSJ) hizo oficial el Listado de buena fe con las 12 jugadoras convocadas que vestirán la camiseta provincial entre el 9 y el 15 de noviembre.

La nómina final quedó sellada en la noche del jueves, luego de que el representativo sanjuanino disputara un partido amistoso de exigencia frente al conjunto de la Universidad. Ese último ensayo sirvió para que el cuerpo técnico terminara de definir los últimos detalles del plantel y ajustara el funcionamiento colectivo de cara al debut internacional.

El equipo estará conducido técnicamente por Fernando Daniel Llarena, secundado en la preparación física por Luz María Pittaluga.

La lista de las 12 convocadas que defenderán los colores de la provincia está conformada por: