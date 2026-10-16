Ramón Díaz, a un paso de volver a River: Belgrano puede acelerar su regreso

River atraviesa horas decisivas y el nombre de Ramón Díaz volvió a instalarse con enorme fuerza en Núñez. Distintas versiones aseguran que las conversaciones para su regreso están muy avanzadas y que el histórico entrenador podría asumir incluso la próxima semana si el equipo no consigue un buen resultado frente a Belgrano.

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La dirigencia había pensado inicialmente en sostener a Leonardo Ponzio hasta el final del Torneo Clausura , pero los últimos rendimientos aceleraron los tiempos. La derrota frente a Huracán, una ajustada victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y el empate con Sarmiento aumentaron los cuestionamientos cuando River necesita resultados para mantener vivos sus objetivos de la temporada.

Según informó TN, el acuerdo con Ramón Díaz estaría encaminado y la principal discusión pasa ahora por cuándo realizar el cambio de entrenador . Desde River, sin embargo, todavía no hubo una confirmación oficial y otras versiones surgidas desde el club niegan que exista una fecha cerrada para su presentación.

El encuentro del domingo en Córdoba aparece como la gran bisagra. Una derrota ante Belgrano podría precipitar la salida de Ponzio y abrir la puerta para que Ramón Díaz tome inmediatamente el equipo , mientras que una victoria le permitiría al actual entrenador ganar aire para continuar.

Incluso un empate podría aumentar la presión debido a la delicada situación deportiva del Millonario. River se encuentra noveno en la tabla anual con 46 puntos y está a cinco de Argentinos Juniors, que ocupa actualmente el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

Ponzio lleva seis partidos al frente del plantel, con cuatro victorias, un empate y una derrota, aunque la preocupación dirigencial está centrada especialmente en el rendimiento reciente. Después de igualar ante Sarmiento, el excapitán evitó entrar en la discusión sobre su continuidad y remarcó que su atención está puesta exclusivamente en los compromisos que quedan.

Ramón Díaz y un regreso que gana fuerza

Ramón Díaz viene manifestando públicamente su deseo de volver a dirigir y dejó una frase que rápidamente alimentó la expectativa de los hinchas de River: “¿Si tengo ganas de volver a River? Cuando quieran”. Además, recientemente rechazó propuestas del exterior mientras su nombre comenzaba a ganar consenso dentro del club.

El riojano protagonizó tres ciclos anteriores como entrenador de River y conquistó nueve títulos. Su última etapa terminó en 2014, inmediatamente después de conseguir el Torneo Final y la Superfinal, antes del comienzo del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.

Un nuevo regreso significaría entonces su cuarta etapa al frente del Millonario, en un contexto de urgencia deportiva y con un calendario que agrega todavía más presión a cualquier decisión.

Racing y Boca aparecen en el horizonte

El momento elegido para un eventual cambio tampoco es menor. Después de enfrentar a Belgrano, River recibirá a Racing en el Monumental y posteriormente deberá visitar a Boca en la Bombonera por el Superclásico, dos encuentros que pueden marcar definitivamente el cierre de la temporada.

Por ese motivo, dentro del club analizan si realizar el cambio inmediatamente o esperar hasta la finalización del Clausura. Algunas versiones periodísticas señalan incluso al próximo martes como una posible fecha para la asunción de Ramón Díaz en caso de un traspié en Córdoba, aunque esa posibilidad todavía no fue oficializada por River.

La certeza, por ahora, es que Ponzio dirigirá frente a Belgrano y que el resultado tendrá un peso considerable sobre su futuro. Mientras tanto, Ramón Díaz volvió a quedar muy cerca del banco de River, más de doce años después de su último partido como entrenador del club.