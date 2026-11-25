La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio marcha atrás con el homenaje al revolucionario Mario Roberto Santucho , previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión se tomó este martes en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, después de varios días de polémica, opiniones divididas y repercusiones tanto en el ámbito político como en la comunidad universitaria.

El Gobierno exigió a la UBA frenar el homenaje a Santucho y pidió sanciones para sus promotores

La sesión fue encabezada por la decana Ana Josefina Arias y terminó con 15 votos a favor de dejar sin efecto la iniciativa y apenas uno en contra. El único consejero que se opuso fue Santiago Martínez, integrante de la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al espacio político Patria Grande, que conduce Juan Grabois.

La actividad contemplaba la instalación de un cuadro-escultura dedicado al fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La propuesta había sido aprobada el 27 de octubre y formalizada mediante una resolución del 3 de noviembre, aunque su difusión pública durante los últimos días desencadenó una controversia que terminó obligando a las autoridades a reconsiderar la medida.

En el comunicado difundido después de la votación, el Consejo Directivo reconoció que la iniciativa original “no fue objeto de debate suficiente” y consideró necesario revisar lo aprobado ante las repercusiones que generó. El documento también estableció una distinción entre realizar un reconocimiento institucional y promover espacios académicos destinados al estudio de figuras y organizaciones políticas de la historia argentina.

En reemplazo del homenaje, la Facultad resolvió convocar a una jornada académica de reflexión y debate sobre las décadas de 1960 y 1970, con la participación de especialistas de distintas disciplinas y corrientes de pensamiento. La nueva resolución reafirmó, además, el compromiso de la institución con el sistema democrático y las políticas de memoria, verdad y justicia.

Del respaldo de la decana al rechazo del Rectorado

La propuesta original había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella. El lunes, la propia decana Ana Arias había defendido la iniciativa en declaraciones radiales, reivindicando la posibilidad de que los estudiantes recuperaran distintas figuras de la militancia política de los años 70, aunque aclaró que su postura no implicaba respaldar la lucha armada como herramienta política en la actualidad.

Una posición diferente manifestó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien expresó públicamente su rechazo al homenaje y anticipó que promovería un pronunciamiento del Consejo Superior. Su cuestionamiento estuvo centrado en la actuación del ERP durante los gobiernos constitucionales comprendidos entre 1973 y 1976.

Una vez conocida la suspensión, el Rectorado respaldó la decisión adoptada por Ciencias Sociales y destacó que la controversia hubiera podido resolverse mediante los mecanismos internos de la comunidad universitaria.

El reclamo del Gobierno y la denuncia de Stornelli

La polémica también había escalado hasta el Gobierno nacional. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta formal al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en la que solicitó impedir la realización del homenaje y evaluar posibles sanciones contra sus promotores. La presentación incluyó advertencias sobre eventuales responsabilidades administrativas y penales, así como cuestionamientos sobre la utilización de recursos públicos para la actividad.

La controversia llegó posteriormente a la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia contra los integrantes del Consejo Directivo de Ciencias Sociales y solicitó una medida cautelar para suspender tanto el acto como la instalación de la escultura. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

El fiscal pidió investigar si la aprobación y difusión del homenaje podían encuadrarse en una eventual apología del delito, además de determinar si se utilizaron fondos, bienes o personal universitario para organizarlo. También solicitó preservar las actas, resoluciones y documentación vinculada con la iniciativa. Se trata de hechos cuya eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.

Por qué la fecha del homenaje profundizó la polémica

Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó fue la elección del 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia argentina en 1983, con la asunción presidencial de Raúl Alfonsín.

Mario Roberto Santucho fue uno de los principales dirigentes de la izquierda revolucionaria argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Lideró el PRT y su brazo armado, el ERP, organización guerrillera que desarrolló acciones violentas tanto durante gobiernos militares como constitucionales. Murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, meses después del inicio de la última dictadura.

Con la resolución adoptada este martes, quedó cancelado el reconocimiento institucional y la colocación de la obra artística en el patio interno de Ciencias Sociales. La Facultad deberá definir ahora las características de la jornada académica que reemplazará al homenaje, mientras la presentación judicial impulsada por Stornelli continúa su propio curso.