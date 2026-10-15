Así estará el tiempo en San Juan este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre comenzará con lluvias aisladas durante la mañana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La probabilidad de precipitación será de entre el 10 y el 40 % en las primeras horas del día, y descenderá a valores de entre el 0 y el 10 % durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. Por la mañana se registrarán unos 12 °C, que subirán a 19 °C por la tarde y bajarán a 15 °C durante la noche.

Después de las lluvias matutinas, el cielo se mantendrá mayormente nublado tanto a la tarde como a la noche. El viento soplará del sur durante toda la jornada, con velocidades de 13 a 22 km/h por la mañana, de 7 a 12 km/h por la tarde y nuevamente de 13 a 22 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.