¿Llegará la lluvia? Prevén una jornada inestable para este lunes 12 de octubre en San Juan

El SMN anticipó una máxima de 22°C y las tormentas podrían intensificarse durante la tarde y la noche.

El tiempo en San Juan estará marcado por la inestabilidad este lunes 12 de octubre, feriado nacional, con pronóstico de tormentas aisladas durante la mañana y fenómenos que podrían ser fuertes hacia la tarde y la noche. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 11°C.

Durante la mañana, el cielo estará condicionado por la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 11°C y el viento soplará desde el sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, el panorama continuará inestable. El termómetro alcanzará la máxima prevista de 22°C, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h. En esta franja horaria, el pronóstico anticipa tormentas fuertes, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 10% y el 40%.

El escenario podría complicarse durante la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones aumentará al 40%-70%. El SMN prevé tormentas fuertes y una temperatura cercana a los 15°C, con viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.