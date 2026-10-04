Quién es Lucas Muñoz Moreno, el sanjuanino internado en terapia intensiva tras el choque en Ignacio de la Roza

La preocupación por la salud de Lucas Muñoz Moreno (37) mantiene en vilo a sus allegados y al ámbito local tras el impresionante accidente de tránsito registrado este domingo en pleno corazón de Capital. El joven, que salió despedido del habitáculo de su vehículo durante la colisión, se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson con un cuadro crítico.

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Según confirmó su hermana en diálogo con Telesol, la evolución del paciente quedó estrictamente atada a las próximas horas de monitoreo médico. Los profesionales que lo atienden detectaron un leve derrame en la parte izquierda de la cabeza, un diagnóstico que agravó el cuadro inicial que había ingresado como traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, politraumatismos y múltiples escoriaciones.

"Está en estado crítico. Muchas oraciones por él porque está muy grave", expresó con angustia la familiar del conductor.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 10:36 de este domingo en una de las esquinas de mayor circulación del centro sanjuanino. Por motivos que son materia de investigación judicial, un Fiat Idea blanco que era conducido por Muñoz Moreno circulaba por calle Sarmiento cuando colisionó fuertemente contra una Chevrolet S10 que lo hacía por la avenida Ignacio de la Roza.

A raíz de la violencia del impacto, el Fiat Idea terminó desplazándose y chocando contra varios vehículos que se encontraba estacionados en la zona. Sin embargo, el dato más dramático del hecho fue que el conductor salió despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante, quedando tendido debajo de un automóvil Peugeot gris estacionado sobre la avenida.

En medio de la desesperación, una médica que circulaba circunstancialmente por el lugar advirtió la situación y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia del servicio 107, una asistencia primaria clave para estabilizarlo previo a su traslado de urgencia al nosocomio provincial.

Investigación judicial en curso

La causa quedó formalmente bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, la Brigada de Delitos Especiales y personal de Policía Científica para recolectar evidencias y reconstruir la mecánica exacta del siniestro.

Por su parte, el conductor de la camioneta Chevrolet S10, identificado como Matías Ducaud, fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Mientras la Justicia avanza en el expediente vial para determinar responsabilidades en el cruce de Sarmiento e Ignacio de la Roza, la familia y el entorno de Lucas Muñoz Moreno permanecen apostados en el Hospital Rawson aguardando un milagro en su evolución médica.