    • 5 de octubre de 2026 - 17:44

    Un violento choque entre tres vehículos terminó con la vida de un bebé recién nacido

    El violento siniestro vial ocurrió el domingo por la noche en la localidad bonaerense de Ensenada e involucró a tres vehículos. El pequeño viajaba junto a su madre y su hermanita.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una trágica colisión múltiple ocurrida en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada, se cobró la vida de un bebé de apenas 10 días de vida. El brutal impacto dejó además varios heridos y derivó en momentos de extrema tensión e incidentes con vecinos en el lugar del hecho.

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    El trágico episodio se registró alrededor de las 22:00 de este último domingo en la intersección de la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Según precisaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el siniestro se desencadenó cuando una camioneta marca Ford EcoSport, conducida por un hombre identificado como Oscar Luciano Pacheco (66), colisionó de manera violenta contra un automóvil Volkswagen Up y una camioneta Fiat Fiorino, bajo circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

    El impacto y el trágico desenlace

    En el Volkswagen Up viajaba la familia integrada por Yasmín Jaimon (24) y sus dos hijos pequeños: una niña de 3 años y el bebé recién nacido, Tadeo Ledesma.

    A raíz de la brutalidad del impacto múltiple, varios de los ocupantes de los rodados sufrieron heridas de consideración y debieron ser trasladados de urgencia. Los dos menores de edad fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde, a pesar del esfuerzo médico, se confirmó el fallecimiento del pequeño Tadeo a causa de las graves lesiones sufridas.

    Demorado e imputado

    Tras el hecho, el conductor de la Ford EcoSport quedó demorado e imputado de inmediato por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata, que caratuló la causa provisoriamente como “homicidio culposo” y ordenó las pericias de rigor para esclarecer las responsabilidades en el accidente.

    Momentos de tensión e incidentes

    Minutos después del choque, una importante concentración de vecinos y allegados se nucleó en la escena del hecho conmocionados por la noticia. De acuerdo con el informe oficial de la Policía, la situación se tornó hostil al punto de que los efectivos debieron intervenir y montar un operativo para resguardar al conductor imputado. Durante los disturbios, un grupo de personas arrojó objetos contundentes contra los móviles policiales, provocando daños materiales en los vehículos de las fuerzas de seguridad antes de que la situación pudiera ser controlada

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