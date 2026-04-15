    • 15 de abril de 2026 - 20:36

    Programa Acompañar: confirman desde ANSES pago en mayo tras más de un año sin cobrar

    El Programa Acompañar volvería a pagarse en mayo de 2026 tras una larga demora. El beneficio está destinado a víctimas de violencia de género.

    El Programa Acompañar es una ayuda económica clave para víctimas de violencia de género y volverá a pagarse en mayo.

    El Programa Acompañar es una ayuda económica clave para víctimas de violencia de género y volverá a pagarse en mayo.

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    El Programa Acompañar volverá a activarse en mayo de 2026, luego de más de un año sin pagos por parte de ANSES. La medida genera expectativa entre beneficiarias que dependen de esta asistencia destinada a personas en situación de violencia de género.

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    El plan está dirigido a mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia, con el objetivo de brindar respaldo económico y acompañamiento integral para facilitar la salida de ese contexto. El beneficio consiste en el pago de tres cuotas equivalentes al salario mínimo, vital y móvil (SMVM).

    Requisitos para acceder al Programa Acompañar

    Para acceder al Programa Acompañar, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Estado. Entre ellas, se destacan:

    • Ser mujer o persona LGBTI+.
    • Tener 18 años o más.
    • Ser argentina o contar con residencia mínima de un año.
    • Presentar una denuncia policial que acredite la situación de violencia.

    Cabe remarcar que el programa no es renovable, por lo que quienes ya lo percibieron anteriormente no pueden volver a solicitarlo.

    Para más detalles sobre beneficios sociales, podés consultar este enlace: cómo acceder a programas sociales vigentes en Argentina.

    Demoras y expectativa por los pagos

    Uno de los puntos más sensibles del Programa Acompañar es la demora en los pagos. El último depósito registrado fue en enero de 2025, cuando se abonó una cuota correspondiente a mayo de 2024.

    Esto implica que pasó más de un año sin acreditaciones, lo que generó incertidumbre entre las beneficiarias. En este contexto, el anuncio de un nuevo pago en mayo de 2026 renueva las expectativas.

    El programa continúa vigente bajo el Decreto 755/2024, pero su implementación irregular ha sido motivo de preocupación. Ahora, resta conocer el calendario oficial de pagos que definirá la ANSES en las próximas semanas.

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