ANSES pagos: quiénes cobran este jueves 16 de abril con aumento

ANSES continúa con los pagos este jueves 16 de abril e incluye jubilaciones, AUH y asignaciones con aumento del 2,90% y bono extra.

ANSES continúa con los pagos de abril con aumento y bono para jubilaciones mínimas.

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La ANSES avanza con el cronograma de pagos correspondiente a abril y confirmó quiénes cobran este jueves 16. Las prestaciones incluyen jubilaciones mínimas, asignaciones y beneficios sociales, todos con un aumento del 2,90% por movilidad y refuerzos en algunos casos.

En esta jornada, los beneficiarios alcanzados serán aquellos cuyos documentos finalicen en 4, en el caso de jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones. Además, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un bono adicional de $70.000, como refuerzo de ingresos.

ANSES pagos: quiénes cobran este jueves De acuerdo al calendario oficial, este jueves 16 de abril cobran:

Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 4, con bono incluido.

DNI terminados en 4, con bono incluido. Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5. Este esquema forma parte del cronograma mensual que organiza los pagos según la terminación del DNI de los beneficiarios.