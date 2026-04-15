    • 15 de abril de 2026 - 20:47

    ANSES pagos: quiénes cobran este jueves 16 de abril con aumento

    ANSES continúa con los pagos este jueves 16 de abril e incluye jubilaciones, AUH y asignaciones con aumento del 2,90% y bono extra.

    ANSES continúa con los pagos de abril con aumento y bono para jubilaciones mínimas. &nbsp;

    ANSES continúa con los pagos de abril con aumento y bono para jubilaciones mínimas.

     

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    La ANSES avanza con el cronograma de pagos correspondiente a abril y confirmó quiénes cobran este jueves 16. Las prestaciones incluyen jubilaciones mínimas, asignaciones y beneficios sociales, todos con un aumento del 2,90% por movilidad y refuerzos en algunos casos.

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    En esta jornada, los beneficiarios alcanzados serán aquellos cuyos documentos finalicen en 4, en el caso de jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones. Además, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un bono adicional de $70.000, como refuerzo de ingresos.

    ANSES pagos: quiénes cobran este jueves

    De acuerdo al calendario oficial, este jueves 16 de abril cobran:

    • Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 4, con bono incluido.
    • Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.
    • Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.
    • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.
    • Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.

    Este esquema forma parte del cronograma mensual que organiza los pagos según la terminación del DNI de los beneficiarios.

    El organismo recordó que todos los pagos se realizan de acuerdo al cronograma establecido y recomendó evitar intermediarios para realizar consultas o trámites.

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