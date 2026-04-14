ANSES aumento: cuánto cobran jubilados y AUH en mayo 2026

Tras el último informe del INDEC, la ANSES aplicará un aumento del 3,4% en jubilaciones, pensiones y AUH en mayo 2026. La medida impacta directamente en los ingresos de millones de beneficiarios del sistema previsional, que verán actualizados sus haberes según la inflación.
ANSES: cuánto cobran jubilados y pensionados
Con el incremento del 3,4%, los haberes quedarán establecidos con nuevos valores para jubilados y pensionados en todo el país. La jubilación mínima pasará a $393.250,17, mientras que la máxima alcanzará los $2.646.201,22.
En tanto, la PUAM llegará a $314.600,12, las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez a $275.275,12, y las pensiones para madres de siete hijos se ubicarán en $393.250,17, consolidando la actualización del sistema previsional.
Bono ANSES: qué pasará en mayo 2026
El Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Aunque aún no fue confirmado oficialmente, se espera su continuidad para sostener el poder adquisitivo.
De concretarse, la jubilación mínima ascendería a $463.250,17, mientras que la PUAM subiría a $384.600,12. En el caso de las PNC, alcanzarían los $345.275,12, mejorando los ingresos de los sectores más vulnerables.
Cabe destacar que este bono se entrega de forma completa a quienes cobran la mínima, mientras que el resto recibe un monto proporcional según su haber.
AUH y asignaciones: nuevos valores de ANSES
Las asignaciones también se actualizan con el índice inflacionario. La AUH y la AUE pasarán a $141.312,64, mientras que la asignación por hijo del sistema SUAF será de $70.664,59 en el primer tramo de ingresos.
Este ajuste forma parte del mecanismo mensual que implementa la ANSES para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, en un contexto económico desafiante para los hogares argentinos.