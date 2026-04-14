    • 14 de abril de 2026 - 20:37

    ANSES aumento: cuánto cobran jubilados y AUH en mayo 2026

    Tras el dato del INDEC, ANSES aplicará un aumento del 3,4% en mayo 2026. Jubilaciones, AUH y asignaciones tendrán nuevos montos y posible bono.

    El aumento de ANSES en mayo se define por la inflación informada por el INDEC.

    El aumento de ANSES en mayo se define por la inflación informada por el INDEC.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras el último informe del INDEC, la ANSES aplicará un aumento del 3,4% en jubilaciones, pensiones y AUH en mayo 2026. La medida impacta directamente en los ingresos de millones de beneficiarios del sistema previsional, que verán actualizados sus haberes según la inflación.

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    ANSES: cuánto cobran jubilados y pensionados

    Con el incremento del 3,4%, los haberes quedarán establecidos con nuevos valores para jubilados y pensionados en todo el país. La jubilación mínima pasará a $393.250,17, mientras que la máxima alcanzará los $2.646.201,22.

    En tanto, la PUAM llegará a $314.600,12, las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez a $275.275,12, y las pensiones para madres de siete hijos se ubicarán en $393.250,17, consolidando la actualización del sistema previsional.

    Bono ANSES: qué pasará en mayo 2026

    El Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Aunque aún no fue confirmado oficialmente, se espera su continuidad para sostener el poder adquisitivo.

    De concretarse, la jubilación mínima ascendería a $463.250,17, mientras que la PUAM subiría a $384.600,12. En el caso de las PNC, alcanzarían los $345.275,12, mejorando los ingresos de los sectores más vulnerables.

    Cabe destacar que este bono se entrega de forma completa a quienes cobran la mínima, mientras que el resto recibe un monto proporcional según su haber.

    AUH y asignaciones: nuevos valores de ANSES

    Las asignaciones también se actualizan con el índice inflacionario. La AUH y la AUE pasarán a $141.312,64, mientras que la asignación por hijo del sistema SUAF será de $70.664,59 en el primer tramo de ingresos.

    Este ajuste forma parte del mecanismo mensual que implementa la ANSES para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, en un contexto económico desafiante para los hogares argentinos.

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