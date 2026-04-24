El dólar mayorista subió por primera vez en dos semanas y quedó a un paso de los $1.400

El dólar oficial tomó temperatura y subió por tercera rueda al hilo sobre el cierre de la semana , luego de que el tipo de cambio anotara el pasado jueves su mayor avance en lo que va de abril. La divisa norteamericana trepó por primera vez en dos semanas y alcanzó los $1.400 en diferentes momentos de la rueda cambiaria.

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $7,5 (0,5%) a $1.399,5 para la venta, su nivel más alto desde el 13 de marzo. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.693,51) se ubicó a 21%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s954,4 millones, lo que implica un récord en lo que va de 2026 y el más alto desde el 29 de diciembre de 2025.

En tanto, los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,5% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.403 para fines de abril y en torno a $1.626,5 en diciembre. En total se operaron unos u$s1.517 millones.

El operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, señaló a Ámbito que la oferta sobre los $1.400 que hubo este viernes sea probablemente genuina por parte del mercado, ya que puede resultar tentador vender a ese nivel, luego de lo que fueron las caídas pasadas.

En ese sentido, fuentes del mercado remarcaron que la jornada estuvo marcada por un posible crecimiento de la demanda de cobertura, tal como se aprecia a lo largo de las últimas ruedas.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete subió $5 a $1.420 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $1.846,0. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.418,45 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP operó a $1.438,62, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.495,49. En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El balance mensual y anual sigue mostrando un tipo de cambio contenido. Durante abril, el mayorista acumula una suba de $17,5 (1,3%), aunque desde el inicio de 2026 retrocede $55,5, lo que representa una caída de 3,8%.

Por otro lado, otras fuentes del mercado también destacaron que el BCRA saca provecho las liquidaciones del campo para acumular reservas, mientras se especula si habrá espacio para una remonetización de la economía.

A cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 24 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 24 de abril

El dólar CCL cerró a $1.497,65 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 24 de abril

El dólar MEP cerró a $1.439,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.489, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.706, según Binance.