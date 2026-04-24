Los 10 autos 0km más baratos de abril 2026: cuánto cuestan y cuáles lideran el ranking

Con leves ajustes y varios valores sin cambios, el listado de modelos más accesibles refleja un escenario de estabilidad en precios mientras el mercado busca recuperarse.

El mercado automotor argentino transita una etapa de leve repunte en ventas, aunque todavía con señales mixtas. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, en marzo se patentaron 48.972 unidades, con una mejora interanual moderada, pero el acumulado del primer trimestre aún muestra una caída del 3,1%.

En este contexto, los precios de los vehículos 0 km más económicos se mantienen como un indicador clave del consumo. Durante abril de 2026, el ranking de los modelos más accesibles no presentó grandes cambios: predominó la estabilidad, con seis de los diez autos sin modificaciones respecto al mes anterior.

Los 0km más accesibles del mercado El listado sigue encabezado por el Renault Kwid, que registró el aumento más significativo dentro del segmento, al pasar a $26.360.000. En segundo lugar aparece el JMEV Easy 3, que mantuvo su valor en u$s18.900.

El podio lo completa el Fiat Mobi, con un precio de $27.350.000 tras una suba leve. Luego se ubica el Hyundai HB20, que continúa en $27.600.000 sin cambios desde hace varios meses.

Otros modelos que no registraron variaciones son el JAC S2, el Fiat Argo y el Fiat Cronos, este último uno de los más vendidos del país.